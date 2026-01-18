Yakakent’in su ürünleri ihracatı artacak

Samsun Valiliği, Karadeniz’in önemli su ürünleri merkezlerinden biri olan Yakakent ilçesinde hayata geçirilecek Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, su ürünlerinde yenilikçi üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve dış pazarlara erişimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, 17,5 hektarlık alanda kurulacak. İlçenin su ürünleri sektöründe her geçen gün artan bir potansiyele sahip olduğu vurgulanan açıklamada, ilçedeki balıkçı barınağında 12 metrenin üzerinde 40 adet, 12 metrenin altında 32 adet olmak üzere toplam 72 ruhsatlı balıkçı gemisinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği yapan 12 firmaya ait 54 geminin barınağı kullandığı, hasat dönemlerinde bu sayının 60 civarına ulaştığı ifade edildi. Balıkçı Barınağı’nın Yakakent’teki 12 yetiştiricilik tesisine ek olarak Sinop/Gerze bölgesinde faaliyet gösteren 7 firmanın gemilerine de lojistik destek sağladığı belirtildi.

200 balıkçı gemisine lojistik destek

Açıklamada, Yakakent Balıkçı Barınağı’nın amatör balıkçılık açısından da cazibe merkezi olduğu, amatör balıkçılara ait tekne sayısının yıl içinde yaklaşık 40, av sezonunda ise 60-80 arasında değiştiği aktarıldı. 1 Eylül–15 Nisan tarihleri arasında avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemde günlük ortalama 200 geminin her türlü lojistik ihtiyacını Yakakent Balıkçı Barınağı’ndan karşıladığı bildirildi.

Yakakent’te Türk Somonu yetiştirildiğinin hatırlatılan açıklamada, ilçede 12 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisinin bulunduğu ve toplam üretim kapasitesinin 23 bin ton/yıl olduğu ifade edildi. Sinop bölgesinden Yakakent’e taşınan 3 tesisin toplam kapasitesinin ise 9 bin ton/yıl olduğu kaydedildi. 2024 yılında ilçede 7 bin 350 ton alabalık ve Türk Somonu ile 1.770 ton levrek üretildiği, Geçen yılda bu rakamların üzerinde üretim beklendiği belirtildi. Aynı dönemde avcılık yoluyla elde edilen hamsi ve çaça başta olmak üzere toplam su ürünü miktarının 17 bin ton olarak gerçekleştiği açıklandı.

Su ürünlerinde merkez olacak

Açıklamada ayrıca, Yakakent’te özel sektöre ait iki balık unu ve yağı fabrikasının faaliyet gösterdiği, bu tesislerde üretilen ürünlerin büyük bölümünün ihraç edildiği, bir kısmının ise bölgedeki yetiştiricilik tesislerinin yem hammaddesi ihtiyacını karşıladığı ifade edildi. Söz konusu tesislerin ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sunduğu vurgulanarak Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB’nin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin su ürünleri işleme kapasitesinin artacağı, katma değerli üretimin güçleneceği ve Yakakent’in Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri sektöründe önemli bir merkez haline geleceği belirtildi