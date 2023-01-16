“Yanıltıcı demeçler fındık sektörüne zarar veriyor”

Sektörde yaşanan bilgi kirliliğinin sektöre zarar verdiğini kaydeden Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Türkiye’nin fındıkta kazanımlarını koruması gerektiğini söyledi. Karadere, “Bilindiği üzere, hemen her fındık hasat döneminde, fındık fiyatları ile ilgili olarak belli bazı kesim ve kişiler tarafından gerek TMO’nun alım fiyatları gerekse serbest piyasada oluşan fiyatlar hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici demeçler veriyor ve sektörün paydaşları haksız yere hedef gösterilmektedir. Bizim burada yapmamız gereken hedef göstermek yerime devletimiz eliyle yapısal bozuklukları düzeltmemiz, fındıkta rekabeti artıracak üretim kalitemizi ve rekoltemizi sürdürebilirliği artırmaktır. Ülke genelinde lisanslı depoları kurmamız rekabet için maliyetleri düşürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Türk fındığına yüksek vergi uygulayan ülkeler var

Karadere, “Rekabet Kurumu yetkililerinin incelemelerde bulunmak üzere bölgemizde bulunduğunu, sanayici ve ihracatçı firmalarımızın tesislerini ziyaret ettiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum ülkemizin imajı bakımında ve Türk fındık sektörüne zarar veren kendi elimizle Türk fındığına zarar veren bir sürece girmiştir. Fındıkta çözüm fındıkta alım yapan Avrupalı alıcıları hedef göstermekten çok rekabet için maliyetleri düşürmemizden, fındıkta geleneksel pazarlar dışında yeni pazarlar bulmamızdan, fındığı ülkemize giren dövizi artırmak için katma değerli ürünlerle Avrupa’ya ihracat etmekten geçiyor. Ayrıca, devlet eliyle Türkiye fındığına yüksek vergi uygulayan ülkelerle görüşerek yüksek vergileri önlemek olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Fındık Tanıtım Grubu’nu hayata geçirmeli”

Karadere, sorunun yanlış ve hatta olmayan uzun vadeli ürün politikasında olduğu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: “Popülist politikalarla bir yere varamayız. Üretici, tüccar, kırma tesisleri, ihracatçılar ve son kullanıcılar hepimiz bu ürünün tüm aşamalarında birer sacayağıyız. Eforumuzu ürünümüzün diğer üretici ülkelere göre mukayeseli üstünlüğünü; kalite, lojistik, fiyat ve sürdürülebilirlik konularında artırmaya harcamamız hedef göstermek yerine, devletimizin koyduğu kurallara uyarız. Fındık fiyatları serbest piyasada TMO fiyatlarını da geçti. Fiyatlar 60 TL’yi gördü. Bunun nedeni arz ve talebe göre fiyatların yükselmesidir. Bahsedilen firmanın böyle bir gücü olsaydı, fiyatlar bu seviyeye gelmezdi. Çözüm maliyetleri düşürmekten, ülkemizin fındıktaki üretim gücünü korumak, geleneksel pazarlar haricinde yeni pazarlar bulmaktan, Hindistan ve Çin gibi çok büyük nüfusa sahip ülkelere daha fazla fındık satmak gerekir. Eskiden olduğu gibi Fındık Tanıtım Grubu’nu hayata geçirmeli, fındıkta katma değerli ürünler üreterek; ülkemize 10 milyar dolar getirecek politikaları devlet eliyle üretmemiz gerekir.”