Yenişehir’de buğday alımları başladı

EKONOMİ (BURSA) - Yenişehir’in tarımsal üretim gücünü her alanda destekleyen Yenişehir Belediyesi, TMO’nun buğday alım noktası olarak belirlediği Biber Pazarı alanında kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Hasat döneminin sorunsuz ve konforlu geçmesi için tüm hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Ülkemizin en bereketli ve verimli topraklarında çiftçilerimizin hasat dönemini daha rahat, güvenli ve sorunsuz geçirebilmesi adına belediye olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.

“Üreticimizin her zaman yanındayız”

Alımların gerçekleştirileceği Biber Pazar alanında kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Özel, “Çiftçilerimizin ürünlerini daha konforlu, düzenli ve güvenli bir ortamda teslim etmelerine katkı sağladık. Ayrıca alım sırası bekleyen üreticilerimizin daha rahat vakit geçirebilmesi için gölgelik alanlar oluşturduk. Bizler, üretimin ve üreticinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Bu yıl ilçede yaklaşık 75 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını vurgulayan Başkan Ercan Özel, bu üretim sezonunda 45 bin ton civarında rekolte beklendiğini açıkladı. Bu yüksek rakamların Yenişehir’in tarımsal potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Başkan Özel, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi.