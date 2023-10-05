Yumurtada savunma 24-25 Ekim’de

Rekabet Kurumu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR), Merkez Birliğe Bağlı 12 yerel birlik ve bu yerel birliklerin başkanlarının sahip oldukları teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 25 Ekim 2023 tarihinde yapılacağını duyurdu. Kurum tarafından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi: “Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR)’in, YUMBİR’e üye yerel birliklerin ve yerel birliklerin başkanlarının sahip olduğu teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.

Başvurular 23 Ekim'e kadar

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 18 Ekim 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir.”

Üretciler 24 Ekim’de sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurumu’ndan aynı gün yapılan ikinci bir duyuruda Yumurta Üretimi Alanında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 24 Ekim 2023 tarihinde yapılacağı ifade edildi. Duyuruda, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği belirtilerek bahse konu sözlü savunma toplantısı, 24 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacağı bildirildi. Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 17 Ekim 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

Toplantılar online izlenebilecek

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir. Her iki sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar katılım formunu doldurması gerekiyor.