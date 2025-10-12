Zafer Partisi Tarım Çalıştayı düzenledi

Mehmet KAYA/ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk tarımının “afet dönemi” yaşadığını belirterek, ivedilikle yapısal ve ticari önlemler alınması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi, temel konularda politikalarını geliştirmek için planladığı çalıştaylar dizisinin ilkini tarım konusunda yaptı. Ankara’daki çalıştaya, partinin il ve ilçe teşkilatları da katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Ümit Özdağ, tarımın ardından organize suç, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele için ‘Tertemiz Türkiye’ konulu çalıştayı gerçekleştireceklerini açıkladı. “Yaşadığımız ekonomik kriz ağırlaşarak devam ediyor, artık ekonomik bir buhranın içerisindeyiz” diyen Ümit Özdağ, “Türk tarımı bir afet sürecinden geçiyor. Çiftçimiz depremzede gibi, artan kuraklık, girdilerin yüksekliği, zararına satış zorunda kalmaları çiftçilerimizi bir yok oluşa sürüklüyor. Kendi kendine yeterli değil, bütün bir bölgeye yeterli Türkiye hedefine ulaşmak ve bölgesel bir tarım gücü olmak zorundayız. Bunun için de bazı kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Özdağ, Zafer Partisi olarak tarım alanında Büyükşehir Yasasının kaldırılarak köylerin hukuki statüsünün sağlamlaştırılacağını, ucuz ve uzun vadeli kredilerle köye dönüşün teşvik edileceğini, çiftçi mazotundan KDV ve ÖTV’nin kaldırılacağını, yerli tohum ve gübre hamlesiyle girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesinin sağlanacağını söyledi.

Özdağ, kurumsal değişikliklere de ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Türk çiftçisini, yabancı sermaye gruplarıyla eklemlenmiş ve Türkiye'yi sömüren küçük bir azınlığın elinden kurtaracağız. Tarım Bakanlığı'nın tekrar Türk milletine ait olması gerekiyor. Bugün Tarım Bakanlığı Türk milletine ait değil. Türk milletinin ete hasret olduğunu görüyoruz. Ete hasretini gidermek zorundayız.” diye konuştu.

Ekonomide atılacak adımlar

Türkiye’nin yaşadığı enflasyon sorununu ciddi boyutlara geldiğinin altını çizen Özdağ, “AK Parti'nin Türkiye'yi sürüklemiş olduğu bu ekonomik buhrandan çıkaracak bir yol haritası yok. Daha kötüsü, değerli arkadaşlar, AK Parti'nin böyle bir derdi de yok. Yani yaşanan ekonomik buhrandan Türkiye nasıl çıkar ve nasıl tekrar ihracatını artırır, paranın alım gücü artar, yüksek teknolojiyi nasıl üretir Türkiye, Türkiye kendi kendisini beslemenin ötesinde bölgeyi besleyen bir ülke hâline nasıl gelir? Hayır, böyle bir derdi yok. Tek dertleri, gelecek seçimleri kazanmak. Bunun için de muhalefete karşı yargıyı baskı aracı olarak kullanıyorlar. Düşman ceza hukuku uygulamalarıyla tutuklamalar yapıyorlar. Yabancılara vatandaşlık vererek Türkiye'nin seçmen kompozisyonunu değiştiriyorlar” diye konuştu.

Özdağ, “Zafer Ekonomisi” olarak tanımladıkları yaklaşımlarının, neoliberal ekonomi modelinden çıkılması, karma ekonomi, sürdürülebilir ve planlık kalkınma başlıklarında toplandığını söyledi.

Özdağ, Marmara Bölgesi’ndeki sanayi ve ekonomik yoğunluğun “milli güvenlik riski” seviyesine geldiğini belirterek, Dört Bölge Dört Deniz projesi ile sanayi ve ekonomiyi Anadolu’ya yayacaklarını, İstanbul’un 10 milyon kişilik bir yüksek teknoloji, kültür, sağlık ve eğitim merkezi hâline getireceğiz.



Çalıştayda tarım politikalarına yönelik değerlendirme yapan Genel İdare Kurulu, Tarım Komisyonu üyesi Hakkı Şafak Ses, parti olarak ekonomide planlı kalkınma ve planlı tarım üretimi için DPT’nin yeniden açılması gerektiğini söyleyerek, üretim hedefli teşvik ve piyasa işleyişinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Salgın, sonrasındaki savaşlar gibi küresel kriz anlarında tedarik zincirinin durduğunu hatırlatan Hakkı Şafak Ses, Türkiye’nin sadece kendisi değil, bölgesindeki dost ve kardeş ülkeleri de gözetecek şekilde 150 milyon kişiye yetecek gıda üretimi gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkı Şafak Ses, Anayasa’da GSYH’nin yüzde 1’i kadar tarımsal destek verilmesi maddesini hatırlatarak, her yıl verilen desteğin bu şartın çok altında kaldığını hatırlattı.