Zeytin üreticisi fiyat revizesi istiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik tarafından açıklanan sofralık zeytin avans fiyatlarının geçen sene ile aynı seviyede kalması üretici cephesinde tepkiyle karşılanırken, piyasada fiyatlar geçen senenin de altına inmişti. İznik’te zeytin hasadına katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Özellikle işçilik başta olmak üzere birlikte maliyetlerin yükselmesi ve enflasyon dikkate aldığında açıklanan zeytin fiyatının yetersiz olduğunu görüyoruz. Birliğin açıkladığı fiyat piyasaya yön veriyor. Bu fiyatların açıklanması ne yazık ki piyasada fiyatları geri çekti. İri dane zeytin fiyatı 165 lira seviyelerine kadar çıkmışken, bu günlerde fiyatlar 55 lira ila 140 liraya kadar geriledi. Yağlık zeytin fiyatı tüccar alımlarında 28 lira seviyesinde ve bu fiyatlar kabul edilebilir değil” dedi.

Söz konusu fiyatların avans fiyat olduğunu bildiklerini ifade eden ve fiyatların beklentiler doğrultusunda yeniden ele alınmasını beklediklerini söyleyen Bayraktar, “Marmarabirlik bu sene kota dâhilinde ürün alımı yapacak. Rekoltenin bu sene yüksek olduğu göz önüne alındığında üreticilerimizin ürünlerini birliğe verebilmesi için kotaların artırılması da şarttır” ifadelerini kullandı.

“Yağhaneler fiyat indiriyor”

Palandöken’in açıklamalarının ardından bir tepki de Mudanyalı üreticilerden geldi. Mudanyalı muhtarlar ve zeytin üreticileri Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı öncülüğünde bir basın açıklaması yaptı. Aşçı açıklamasında “Fiyatın geçen yılki fiyatlarla aynı kalması, enflasyonun hiç göz önüne alınmaması anlamına gelmektedir” diye sordu.

Bölgede faaliyet gösteren bazı yağhanelerin durumu fırsata çevirmeye çalıştığını da söyleyen Aşçı, “Yağlık zeytin fiyatını 30 TL ye kadar düşürdüler. Bu bizler için kabul edilemez bir durum. Enflasyonun yüzde 100 artış gösterdiği bu dönemde, üretim giderleri de aynı oranda artmışken fiyatların neden artmadığını sormaktayız” dedi.

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast da konuya ilişkin "Üreticin yaptığı masrafların ve emeklerinin boşa çıkarılmasına biz de sessiz kalmayacağız. Fiyatlarda ve alım kampanyalarında bir değişiklik olmazsa Ziraat odaları olarak daha kapsamlı tepkilerimiz olacak" ifadelerini kullandı.