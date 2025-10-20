Zirai dondan etkilenen üreticilere 13,2 milyar lira destek

  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası olmayan ÇKS kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

