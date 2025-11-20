  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu.

Zirai ilaç kalıntısı bulunan 6 ton mandalina imha edildi
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, gıda kontrol görevlilerimiz tarafından yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edilmiş, ürünler imha edilmiştir. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı da bildirildi.

