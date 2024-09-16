Tasarruf finansman sektörünün yıl sonu sözleşme hedefi 400 milyar TL

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen markalarından Katılımevim’de Genel Müdürlük görevini yürüten Ahmet Özcan, gerçekleştirilen Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu’nda, Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekilliği ve Tasarruf Finansman Sektör Temsil Kurulu Başkanlığı görevlerine getirildi.

Ahmet Özcan, seçim sonrası yaptığı açıklamada; “Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni döneminde üstlendiğim görevden büyük mutluluk duyuyorum. Sektörümüzün çatı kuruluşu olan FKB’de, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimle önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarla iş birliği içinde üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.

Aktif büyüklük 48 mlyar TL hacme ulaştı

Sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını uzun süredir analiz ettiklerini belirten Özcan, “Sektörümüzün aktif büyüklüğü 2024 yılının ilk yarısında geçen yıla nazaran yüzde 208 oranında büyüyerek 48 Milyar TL’yi aşan bir hacme ulaştı. Son bir yılda işlem hacmimiz yüzde 301 oranında büyümüş ve müşteriler ile imzalanan sözleşme büyüklüğü 275 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yüksek potansiyeli sürekli hale getirebilmek ve büyüme rakamlarında devamlılığı sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapacağız. Ayrıca sektörde uzun süredir beklenen mevzuat değişikliği yeni dönemde öncelikli gündemimiz olacak. Tasarruf sahiplerinin ev, araba ve çatılı iş yeri finansmanı kullanabildiği mevcut yapımızda ürün çeşitliliğinin artırılması hem sektörün büyümesine hem de bireylerin ve şirketlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına fayda sağlayacak” dedi.

"Sektörün potansiyeli çok büyük"

Tasarruf finansman sektörünün 450 şube ve 4 bin 700 çalışan ile istihdama da önemli katkı sunduğunu vurgulayan Özcan, “Sektörün dijital ve finansal kurumsallaşma adına attığı önemli adımlar, tohumların meyveye dönüşmesine yol açtı. Sektörün geniş halk kitleleri nezdinde anlaşılabilir olması gerektiğini ve sektöre kazandıracağımız çok daha büyük bir potansiyelin var olduğunu biliyoruz. 2024 yılının ilk yarısında olduğu gibi, ikinci yarısında da aynı performansı devam ettireceğimizi ve yıl sonu toplam sözleşme büyüklüğü hedefimizi de 400 milyar TL olarak revize ettiğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

04.03.2021 tarihli, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu sonrasında BDDK lisansı alarak faaliyet izni verilen altı tasarruf finansman şirketi, Nisan 2022’den itibaren Finansal Kurumlar Birliği’ne üye kurumlar olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Ahmet Özcan Kimdir?

Katılımevim Tasarruf Finansman A. Ş. Genel Müdürü Ahmet Özcan, 1999’da Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yapı Kredi Bankası’nda iş hayatına adım attı. Sırasıyla Müfettiş, Kıdemli Müfettiş, İç Denetim Müdürü ve Şube Müdürü pozisyonlarında görev alan Sn. Özcan, 1 yılı Azerbaycan’da olmak üzere toplam 15 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası bünyesinde çalıştı.

2015-2020 yılları arasında Eminevim Tasarruf Finansman A.Ş.’de Mali İşler Direktörlüğü ile İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunan Ahmet Özcan, Tasarruf Finansman sektörünün ürün çeşitliliği, risk yönetimi, sürdürülebilir finansman yapısı konularında gelişimine önemli katkılarda bulundu. Eylül 2020’de Katılımevim Genel Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra, şirketin şube ağının genişletilmesi, sigorta ve portföy yönetim iştiraklerinin kurulması, 2023’te şirketin halka arzı ve yeni yatırımların yönetilmesine liderlik etti.