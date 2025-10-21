TASD Başkanı İçten: Sahte ayakkabılar pazarın %40’ına ulaştı, haksız rekabet artıyor

TASD Başkanı İçten, yaptığı yazılı açıklamada, laboratuvarlarda gerçekleştirdikleri testlere değinerek bu testlerde, posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin yarısından fazlasında ftalat, kurşun, nikel ve kadmiyum gibi kanserojen maddelerin sınır değerlerini 7-8 kat geçtiğini belirtti.

"Çin’den gelen ürünlere gümrük kısıtlaması memnuniyet yarattı"

2022’de 43 milyon çift olan ayakkabı ithalatının 2024’te 76 milyon çifte ulaştığını vurgulayan İçten, geçen yıl ithal edilen ayakkabıların yüzde 10’unun, yaklaşık 8 milyon çiftinin, Çin merkezli e-ticaret siteleri üzerinden Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti.

İçten, "Söz konusu verileri kamuoyu ve Ticaret Bakanlığı ile de paylaştık. Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmanın tamamlanarak ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ‘basitleştirilmiş gümrük beyannamesi’ kapsamında yurda sokulmasının kısıtlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.

Sektördeki kayıt dışı üretime de dikkati çeken İçten, piyasadaki sahte ürünlerin payının yüzde 40’lara ulaşmasının ciddi bir haksız rekabete neden olduğunu belirtti.

"Çakma ürünler devlete 1 milyar dolar kaybettiriyor"

"Piyasada 'çakma' olarak adlandırılan bu ürünler, devletimizin her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık vergi ve prim kaybına neden oluyor. Kayıt dışı üretimle mücadelenin yeni dönemde çok daha kararlı ve etkili biçimde süreceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan İçten, şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.