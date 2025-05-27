TBB’de bir dönem kapanıyor: Ekrem Keskin ayrılıyor
TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin 30 yıldır sürdürdüğü görevini emeklilik nedeniyle bırakacak.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, 30 yıldır sürdürdüğü görevinden emeklilik nedeniyle ayrılacak.
Reuters’ın iki bankacılık kaynağından verdiği bilgiye göre, 1995 yılında genel sekreterlik görevine başlayan Keskin, 1 Temmuz itibarıyla görevini bırakacak.
Keskin'in yerine kimin geleceği ise henüz belirlenmezken, Reuters'ın sorusuna TBB'den bir açıklama yapılmadı.
1958 yılında kurulan Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık sektörünü temsil eden başlıca kuruluş olma özelliğini taşıyor.