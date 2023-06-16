TDKD'de bayrak değişimi

2022’yi 330 milyon dolarlık ihracatla kapatan deri konfeksiyon sektörünün çatı STK’sı TDKD yeni başkanını seçti. Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısında tek aday olan Fatih Dursun oyların tamamını alarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) yeni başkanı oldu. Yeni dönemde başkanlık görevini sürdürecek olan Fatih Dursun'un başkan yardımcılığını; Cengiz Sarıgül, Yalçın Demirbaş, Şenol Ayvaz yürütecek.

Kurulun ardından yapılan ilk yönetim toplantısında Fatih Dursun Yönetim Kurulu Başkanı, Remzi Özbay Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Sedat Ergenç ise Muhasip Üye oldu.

Devir teslim töreninde yönetim kuruluna hitap eden Dursun, "Hepimiz bir aileyiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte deri konfeksiyon sektöründe elde edilen başarıyı kalıcı kılmak ve ileriye götürmek için daha çok çalışacağız.” dedi.

Deri konfeksiyonda rota ABD ve AB ülkeleri

Eski başkan ve yönetime teşekkür eden Dursun, "Ana pazarımız Rusya olmakla birlikte savaşın etkisinin devam etmesi sebebiyle farklı pazar arayışımız her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu arada ana pazarımızda kayıp yaşamamak adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Son olarak Mayıs ayında gerçekleşen deri sektöründeki ihracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya Leather&Fur Fashion Show Fuarımızı 20'ye yakın ülkeden 1300'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik. Rusya’dan yoğun katılım aldığımız gibi çok ciddi bir ticari hacminin oluştuğunu da söyleyebiliriz. Zincir mağazaları da geldi. Birçok sipariş aldık ve beklentinin üstünde bir fuar geçirdik. Sektör kaybettiği dinamizmi fuarla yeniden yakalamış oldu.

Ayrıca, Amerika pazarında da kesinlikle olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Avrupa Birliği ülkelerine, başta Almanya ve Fransa olmak üzere yeni pazarlara daha fazla odaklanacağımızı söyleyebiliriz." dedi.

2023 hedefi 350 milyon dolar

Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2023 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artış ile 865,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun, “Yılın ilk yarısında yakaladığımız bu başarıyı ikinci yarıda da sürdürmek istiyoruz. İhracat artış oranımızı daha da yukarı taşımak istesek de Dünya genelindeki olumsuz beklentiyi de göz önünde bulundurarak, yılın ikinci yarısında da artışın bu düzeyde kalacağını öngörüyoruz. Bu sebeple bu yıl geçen sene gerçekleştirdiğimiz 330 milyon doların biraz üstünde 350 milyon dolarlık bir ihracat beklentimiz bulunuyor.” dedi.

İşte Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) yeni yönetim listesi;

Yönetim Kurulu Başkanı: Fatih Dursun

Başkan Yardımcısı: Cengiz Sarıgül

Başkan Yardımcısı: Yalçın Demirbaş

Başkan Yardımcısı: Şenol Ayvaz

Genel Sekreter: Remzi Özbay

Muhasip Üye: Sedat Ergenç

Yönetim Kurulu Üyeleri: Serdar Yavuz, Sevgin Mutlu, Yalçın Aka, Ramazan Demirci, Hüseyin Kaya.