Tedarik sıkıştı, hurda ve demir fiyatı ton başına 1000 lira yükseldi

VEYSEL AĞDAR

Küresel talepte daralma nedeniyle Mayıs’tan beri düşüş eğilimi gösteren hurda fiyatları Ağustos’un ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. Yakın coğrafyamızdaki savaşlar, tedarikte yaşanan aksamalar hurda fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Mayıs 2026’da 18 bin 600 liraya kadar çıkan ardında Temmuz’da 17 bin 700 liraya kadar gerileyen fiyatlar Ağustos sonu itibariyle tekrar yükselmeye başladı. Tedarik zincirinde yaşanan akşamalar ve artan navlun maliyetleri tetikledi, hurda fiyatları son 3 haftada ton başına 700 ila 1000 lira artı. Türkiye’nin önemli demir çelik üreticilerinden Kardemir ve Erdemir’in hurda maliyeti arttı. Kardemir’in tüm ürün gruplarında alım fiyatları son 3 haftada ton başına 700 lira, Erdemir’de 1000 lira yükseldi.

Maliyetler 700-1000 lira arttı (Ton/TL) Kardemir Erdemir Eski fiyat Yeni fiyat Eski fiyat Yeni fiyat DKP 17,700 18,400 17,400 18,400 Extra 17,450 18,150 17,350 18,350 1. Grup 16,900 17,600 16,100 17,100 2. Grup 16,600 17,300 13,600 14,600

Yapımı devam eden projelerde fiyat artışı yaşanabilir

Hurda fiyatlarındaki son artış, demir-çelik sektörünün en önemli tüketici gruplarından biri olan inşaat sektöründe de maliyet baskısını artırabilir. Kardemir’de hurda fiyatlarının üç haftada ton başına 700 lira, Erdemir’de ise 1000 liraya kadar yükselmesi, demir-çelik ürünlerinin üretim maliyetlerine doğrudan yansıyabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle konut, sanayi tesisi ve altyapı yatırımlarında temel girdilerden biri olan inşaat demirinde olası fiyat artışları, devam eden projelerin bütçelerini de yukarı çekebilir.

Sektör temsilcileri açısından asıl risk ise hurda fiyatlarındaki yükselişin geçici olmaması. Tedarik zincirindeki aksamaların ve artan navlun maliyetlerinin sürmesi halinde çelik üreticilerinin maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtması beklenebilir. Bu durum, zaten yüksek seyreden inşaat maliyetleri üzerinde yeni bir baskı yaratırken, özellikle yeni konut projelerinin maliyet hesaplarını ve müteahhitlerin fiyatlama stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.