120 bin TL'lik telefon için geceden kuyruğa girdiler!

Teknoloji devi Apple’ın uzun süredir beklenen iPhone 16 serisi, dün sabah 07.00’de satışa sunuldu ve İstanbul’da büyük bir heyecan yarattı. Özellikle Üsküdar ve Kadıköy’deki mağazalarda yoğun ilgi gözlenirken, teknoloji meraklıları gece yarısından itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tüketicinin büyük ilgisini çekti

Telefonun güncel fiyatı, özelliklerine göre 65 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyor. Bu yüksek fiyatlara rağmen, yapay zeka özellikleri, yüksek çözünürlüklü kamerası ve güçlü işlemcisi gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken yeni model, tüketicilerin büyük ilgisini çekmeyi başardı.

Gece yarısından itibaren sıraya girmeye başladılar

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.