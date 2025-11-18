1,3 milyar şifre ve 2 milyar e-posta açığa çıktı: HIBP tarihin en büyük sızıntısını doğruladı

Verilerinin ifşa edilip edilmediği konusunda insanları bilgilendiren çevrimiçi bir platform olan Have I Been Pwned (HIBP), internette farklı kaynaklarda yıllardır dolaşan 1.3 milyar benzersiz şifre ve yaklaşık 2 milyar e-posta adresini işleyerek sistemine eklediğini açıkladı.

Nefes'in haberine göre, veriler siber suçlu forumları ve paylaşım sitelerinde halihazırda bulunan farklı kaynaklardan toplandı. Bu veriler HIBP tarafından temizlendi, doğrulandı ve sisteme yüklendi.

Bu veri setinin eski veri ihlallerinden ve açık kaynaklı şifre koleksiyonlarından derlendiği belirtildi.

HIBP Başkanı Troy Hunt, kendi şifresinin bile listede yer aldığını söyleyerek bunun bugüne kadar gördükleri en büyük sızıntı olduğunu ifade etti.

1.3 milyar şifre deşifre edildi

Açıklamaya göre toplamda 1 milyar 957 milyon 476 bin 21 e-posta adresi ve 1.3 milyar şifre deşifre edildi. HIBP ekibi bu şifrelerden 625 milyonunu daha önce hiç görmediklerinin de altını çizdi.

Ekipler kullanıcıların gerçek bilgileriyle kıyaslama yaparak veri setini teyit etti. Şifrelerin bir kısmının eski olsa da bazılarının hâlâ aktif olduğu belirlendi.

Uzmanlardan uyarı: Şifrelerinizi değiştirin ve iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin

Uzmanlar, dünya çapında 5.5 milyardan fazla internet kullanıcısı olduğunu hatırlatarak herkesin şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik uzmanları şifreleri belirlerken güçlü ve benzersiz olmasına ve tüm hesaplarında iki faktörlü doğrulamayı açmaya önem verilmesinin altını çizdi.