13 yaşındaki çocuk, TikTok nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Ohio eyaletinde 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok’ta “Benadryl Challenge” adı verilen meydan okumayı gerçekleştirmek için aşırı dozda ilaç alarak hayatını kaybetti.

NDTV’nin haberine göre, Stevens, olayın ardından hemen hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı ancak tüm müdahalelere rağmen 6 günün ardınan yaşam savaşını kaybetti.

Stevens, TikTok’ta "Benadryl Challenge” olarak adlandırılan, antihistaminik içeren alerji karşıtı ilaçlardan aşırı dozda alarak halüsinasyona girmeyi amaçlayan akım nedeniyle öldü.

Hayatını kaybeden gencin babası Justin Stevens, oğlunun meydan okumayı gerçekleştirdiği gün evde arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyerek, “O dozda (12-14 adet ) ilaç onun vücudu için çok fazlaydı.” ifadesini kullandı.

Stevens’ın babaannesi ise “Bundan sonra bir başka çocuğun aynı şeyi yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.

Gencin ailesi kongreye Benadryl gibi ilaçların satın alımına yaş sınırlaması getirilmesi için baskı yapmaya çalışıyor.

Stevens’ın arkadaşı tarafından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki gencin sosyal medyadaki meydan okumayı gerçekleştirdikten sonra nöbet geçirmeye başladığı görülüyor.