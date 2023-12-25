16 yaşındaki kasiyer, 3 trilyon dolarlık Apple'ı dize getirdi

Pennsylvania, Bethlehem'de yaşayan ve Saucon Valley Lisesi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki James Gill'in, 3 trilyon dolarlık teknoloji devi Apple'ın başını ağrıttığı ilginç olayın ayrıntılarını, New York Times aktardı.

Eğitimi devam ederken McDonalds'da saatlik 11 dolar ücretle kasiyerlik yapan James Gill, Apple'ın iphone telefonlar için yaklaşık 10 yıl önce geliştirdiği ve gizliliğine büyük önem verdiği iMessage uygulamasının kodlarını çözmek için çalışma yaptı.

Gill, uzun uğraşlar sonucu teknoloji devinin özel uygulamasının tüm kodlarını kırmayı başardı. Gill, daha sonra iMessage'ların android tabanlı telefonlarda da kullanılması için bir kodlama hazırlayarak, geçen haziran ayında internet sitesi GitHub üzerinden yayınladı.

Kasiyerin başına talih kuşu kondu

Teknoloji şirketi olan Beeper'in kurucularından Eric Migicovsky, GitHub'daki programı fark edince, kasiyer gence saati 100 dolarlık iş tektifinde bulundu. Lise öğrencisi James Gill, teklifi kabul ederek şirkette çalışmaya başladı.

Migicovsky'in şirketi, Gill'in büyük katkısıyla iMessage uygulamasının android tabanlı telefonlarda kullanmasını sağlayan Beeper Mini'yi aralık ayı başında hizmete sundu. Apple, iMessage uygulamasını yeni eklentilerle sadece iphone telefonlarda kullanılması amacıyla güncellese de Beeper Mini her defasında kodları yeniden bularak faaliyetini sürdürdü.

Apple uygulamayı engelledi

Beeper Mini, Apple için hızla baş ağrısı ve potansiyel bir antitröst sorunu haline geldi. Apple'ın mesajlaşma sisteminde büyük bir delik açtı. Apple, uygulamayı güvenlik ve gizlilik riski yarattığı gerekçesiyle engelleme kararı aldı. Apple'ın aralıksız devam eden tepkisi, Beeper Mini'nin çalışmak için alternatif yollar bulmasıyla adeta düelloya dönüştü.

Senato devreye girdi

Yaşanan gelişmelerin ardından Apple, Beeper Mini davalık oldu. Bu mücadele ABD Senatosu'nun antitröst alt komitesinin de dikkatini çekti. Komitenin liderleri, Adalet Bakanlığı'na bir mektup yazarak Apple'ın rekabeti engellediği yönündeki endişelerini dile getirdiler.

Teknoloji firması olan Counterpoint Research'e göre rakip akıllı telefon üreticileri iMessage'ın Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı telefon pazar payını 2018'de yüzde 41'den yüzde 50'nin üzerine çıkarmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.