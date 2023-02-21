16 yıllık telefon 63 bin dolara satıldı

16 yıllık kutusu açılmamış iPhone, 63 bin 356 dolara yani yaklaşık 1 milyon 188 bin TL'ye alıcı buldu. Bu fiyat telefonun orijinal perakende fiyatının 105 katına denk geliyor.

LCG Auctions isimli bir müzayede evi, 16 yıllık kullanılmamış telefonu 2 bin 500 dolardan başlayan bir açık artırmayla satışa sundu. Cihazın, beklenenden de yüksek bir fiyata satıldığı açıklandı.

Business Insider’ın haberine göre, kutusu açılmamış bu iPhone, ilk olarak Karen Green isimli bir kişiye hediye olarak geldi. Green, ABD’deki operatörlerden biri olan Verizon’ı kullanıyordu; ancak iPhone, yalnızca AT&T isimli telekomünikasyon şirketinin müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Green de bu sebeple telefonu kullanamadı Hiç açılmayan cihaz, yıllar sonra da LCG Auctions aracılığıyla satıldı.

Telefon, 2007 yılında 599 dolara satışa çıkmıştı.