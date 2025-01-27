16’ncı TÜSİAD – TBV eTR Dijital Devlet Uygulamaları Ödülleri finalistleri açıklandı

TÜSİAD – TBV eTR ödül programına kamu kurumları ve belediyelerden yapılan başvurular arasından finalist olan 51 proje, akademisyenlerden oluşan bağımsız jüri tarafından belirlendi. İşletmelerin yanı sıra dijital devlet ve toplum için de çalışmalar yapan Vodafone Business’ın Ankara Ofisi’nde TÜSİAD, TBV ve Vodafone Business yöneticilerinin ve aday projelerin sahibi kurumların katıldığı bir lansman ile finalist 27 proje duyuruldu. Toplantıda tüm proje sahibi kurumlara katılım belgeleri takdim edilerek, projeler kısaca tanıtıldı.

Finale kalan projeler, canlı jüri ile yarışacak ve kazananlar belli olacak.

Mart ayı sonunda yapılması planlanan ödül töreninde kategori ödüllerinin yanında geçmiş yıllarda olduğu üzere “Ana destekçi” (Vodafone Business) ve “ETR Yürütme Kurulu” özel ödülleri ile “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü de sahiplerini bulacak.

Finalist projeler

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü-Orman Yangın Karar Destek Sistemi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı-Afete Odaklı Dijital İkiz

- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yazılımları ve Mobil Uygulama Daire Başkanlığı-UHKİA

- Tekirdağ Ergene Belediyesi- ÇEVRİM

- Bağcılar Belediyesi - Dijital Şehir İkizi Projesi

- Bahçelievler Belediyesi- Bizim Esnaf Mobil Uygulaması

- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK - DİJİTAL TÜRKİYE

- T.C. Ticaret Bakanlığı - E-Kolay İhracat Platformu

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yazılım ve Uygulama Geliştirme Daire Başkanlığı - Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS)

- T.C. Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi - Elektronik Yazışma Projesi

- T.C. Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü - Elektronik Duruşma Bilgi Sistemi (e-Duruşma)

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu- Bireysel Emeklilik Sistemi Otomasyonu Projesi

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu- Vergi Ödemelerinin Dijitalleştirilmesi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı-İstanbul Senin

- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB Teknoloji) - Dijital Vergi Dairesi

- Konya Büyükşehir Belediyesi - Erişilebilir Konya

- T.C. Adalet BakanlığıBilgi İşlem Genel Müdürlüğü-Yargıda Yenilikçi Erişilebilirlik Çözümleri

- Bornova Belediyesi- BORN-EYE

- T.C. Sağlık Bakanlığı-NeyimVar?

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Açık Veri Portalı

- T.C. İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü- Engelsiz 112

- Bursa Büyükşehir Belediyesi - Kadınız Biz

- Konya Büyükşehir Belediyesi -Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası 2022-2030

- T.C. Sağlık Bakanlığı- Sağlıkta Dijital Dönüşüm

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) - İSKİ Dijital Dönüşüm Projesi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü - Dijital Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejisi

- Türkiye Büyük Millet MeclisiBilgi İşlem Daire Başkanlığı- Kağıtsız Parlamento

Dijital devlet nedir?

“Dijital devlet” kamu hizmetlerinin dijital teknolojiler aracılığıyla sunulmasını ifade eder. Bu kavram, devlet hizmetlerinin daha erişilebilir, hızlı, verimli ve şeffaf hale getirilmesini amaçlar. Dijital devletin temel özellikleri ve faydaları ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Erişilebilirlik: Kamu hizmetlerine internet üzerinden 7/24 erişim imkânı sağlar. Vatandaşlar, resmi işlemlerini herhangi bir zamanda ve yerden yapabilirler.

2. Verimlilik: Dijital süreçler, bürokratik işlemleri hızlandırır ve kâğıt kullanımını azaltır. Bu da zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

3. Şeffaflık: Dijital platformlar, devlet faaliyetlerinin daha şeffaf olmasını sağlar. Vatandaşlar, süreçleri takip edebilir ve bilgiye daha kolay ulaşabilirler.

4. Katılım: Dijital devlet, online anketler, dilekçeler ve geri bildirim sistemleri aracılığıyla vatandaşların devlet karar alma süreçlerine katılımını artırabilir.

5. Entegrasyon: Farklı devlet kurumları arasında veri paylaşımı ve entegrasyonunu sağlayan dijital devlet, daha bütüncül ve koordineli bir kamu hizmeti sunumunu da mümkün kılar.

6. Güvenlik: Dijital devlet hizmetleri, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gelişmiş güvenlik önlemleri ve şifreleme teknikleri kullanır.