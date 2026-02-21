18 ay tartışması büyüyor: Yapay zekâ gerçekten işinizi elinizden alacak mı?

Teknoloji yöneticileri uzun süredir yapay zekânın iş dünyasını köklü biçimde dönüştüreceğini ve yeni bir sanayi devrimi başlatacağını söylüyor. Buna karşılık bu söylemin abartılı bir pazarlama dili olduğunu savunanlar da bulunuyor. Bazı araştırmacılar ve sektör temsilcileri ise güvenlik risklerine dikkat çekerek temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Microsoft’un Yapay Zekâdan Sorumlu Yöneticisi Mustafa Süleyman, geçtiğimiz günlerde “12 ila 18 ay içinde çok sayıda beyaz yakalı pozisyonun ortadan kalkabileceği” yönündeki açıklamalarla tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Financial Times’a konuşan Süleyman, avukatlık, muhasebecilik, proje yöneticiliği ve pazarlama gibi mesleklerin kısa sürede yapay zekâ baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Geçen hafta bir yapay zekâ girişimcisinin makalesi de görüş ayrılığını gözler önüne serdi. Matt Shumer, bilgisayar başında yürütülen pek çok işin yapay zekâ tarafından devralınabileceğini öne sürdü.

Görüş ayrılığının nedeni ne?

Bu farklı yaklaşımların arkasında kullanıcı deneyimlerindeki farklılık yatıyor olabilir. Yapay zekâ araçları farklı şekillerde kullanılıyor ancak genellikle tek bir başlık altında değerlendiriliyor.

Menlo Ventures ortağı Matt Murphy’nin CNN’e yaptığı açıklamaya göre yalnızca ücretsiz sürümleri kullanan kişiler teknolojinin sınırlı bir yönünü deneyimliyor olabilir. Menlo Ventures’ın geçen haziran yayımladığı rapora göre yapay zekâ kullanıcılarının sadece yüzde 3’ü ücretli abone konumunda. Murphy bu oranın artmasını bekliyor.

“6 ay” tahmini gerçekleşmedi

Otomasyon öngörülerine yönelik şüpheleri artıran unsurlardan biri de daha önce dile getirilen ancak gerçekleşmeyen tahminler. Anthropic CEO’su Dario Amodei, 2025 başlarında yazılım geliştirmede kısa sürede devrim yaşanacağını, üç ay içinde neredeyse tüm kodların, altı ayda ise yüzde 90’ının yapay zekâ tarafından yazılacağını öngörmüştü. Ancak bu senaryo gerçekleşmedi.

Son altı ayda yayımlanan bazı araştırmalar ise yapay zekânın yazılımcıların hızını artırmak yerine işleri yavaşlatabildiğini öne sürüyor. Geliştiricilerin daha az kod yazdığı ancak çıktıları denetleme ve hataları ayıklama sürecinin zaman aldığı belirtiliyor.

Şirketler yapay zekâyı ne kadar benimsedi?

ABD Nüfus Bürosu verilerine göre Haziran-Ağustos 2025 döneminde büyük ölçekli firmalarda yapay zekâ kullanımı yüzde 14’ten yüzde 12’nin altına geriledi. Orta ölçekli işletmelerde kullanım sabit kaldı ya da düştü. Buna karşılık dört kişiden az çalışanı olan küçük işletmelerde artış görüldü.

Bu tablo, teknoloji şirketlerinin söylemleri ile sahadaki uygulama arasındaki farkın tartışılmasına yol açtı.

Yapay zekâ işten çıkarma bahanesi mi?

Oxford Üniversitesi’nin yayımladığı bir rapor, şirketlerin ekonomik daralma ve geçmiş stratejik hataları örtmek için yapay zekâyı bir halkla ilişkiler aracı olarak kullandığını ileri sürdü. Rapora göre firmalar geniş çaplı yapay zekâ entegrasyonu yerine rutin personel azaltımlarını “teknolojik dönüşüm” söylemiyle sunuyor olabilir.

Öte yandan aynı rapor, yapay zekânın istihdamı hiç etkilemediği anlamına da gelmiyor. Stanford Üniversitesi verilerine dayanan bir araştırma, kariyerinin başındaki çalışanlarda istihdamın yüzde 13 azaldığını ortaya koydu.

“Kontrolsüz ilerleme tehdidi gerçek”

Bazı uzmanlar ise hızlı ilerlemenin doğurabileceği risklere dikkat çekiyor. Eski Google çalışanı Tristan Harris, geçen kasım ayında The Diary of a CEO programında yapay genel zekâ (AGI) yarışını değerlendirmişti. Harris, sektör liderlerinin çoğunun AGI’nin 2027’ye kadar mümkün olabileceğini düşündüğünü aktarmıştı.

Harris, bu yarışın güvenlik ve toplumsal istikrar açısından riskler barındırdığını savundu.

Hangi meslekler tehlikede?

Microsoft’un Temmuz 2025 tarihli raporuna göre tercümanlar, tarihçiler, satış temsilcileri ve yazarlar en yüksek risk grubunda yer alıyor. Fiziksel emek gerektiren ya da yüksek uzmanlık isteyen meslekler ise daha dayanıklı görülüyor.

Raporda yapay zekâdan en az etkilenecek işler arasında su arıtma tesisi operatörleri, demiryolu bakım çalışanları ve ormancılık operatörleri sıralanıyor.

İşinizi ne zaman yapay zekaya kaptıracaksınız?

Euronews’in aktardığına göre bir yazılımcı, “TheGreatDisplacement.ai” adlı ücretsiz bir hesap makinesi geliştirdi. Nashville’li yapay zekâ danışmanı Scott McIntosh tarafından hazırlanan araç, Goldman Sachs, Gartner ve Dünya Ekonomik Forumu verilerini kullanarak kişisel otomasyon zaman çizelgesi sunduğunu iddia ediyor.