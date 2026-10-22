1.999 dolarlık iPhone’a talep patlaması: Apple satışa sınır getirdi

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Apple’ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo için talebin güçlü seyrettiği bildirildi. CNBC Investing Club’ın Reuters’a dayandırdığı habere göre şirket, cuma günü mağazalarda satışa sunulacak cihazın doğrudan mağazadan satın alınabilecek stoklarını sınırlı tutacak.

Apple, olası yoğun talep karşısında satışlara da sınır getirecek. Buna göre müşteriler, bir seferde en fazla iki iPhone Duo satın alabilecek. Teslimat sürelerinin üç ayı aşması, cihazın arzında yaşanan kısıtların ve yoğun talebin etkisini ortaya koyuyor.

Apple için yeni büyüme motoru olabilir

Fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanan katlanabilir iPhone’un, sınırlı stok nedeniyle bazı müşterilere aylar sonra ulaşabileceği belirtiliyor.

CNBC Investing Club, güçlü talep ile arz kısıtlarının bir araya gelmesinin iPhone Duo’yu Apple açısından yeni bir büyüme motoruna dönüştürebileceğini değerlendirdi. Modelin satış performansı, şirketin yeni ürün kategorisindeki büyüme potansiyeli açısından da önem taşıyor.

Gözler 2 Kasım’daki finansal sonuçlarda

Apple’ın 2 Kasım’da açıklaması beklenen finansal sonuçların, yeni modelin performansına ilişkin daha fazla ipucu vermesi öngörülüyor.