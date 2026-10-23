2 bin dolarlık iPhone’a hücum! Stoklar yetersiz kaldı, teslimatlar 2027’ye sarktı

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Apple’ın yeni cihazı, şirketin ürün lansmanlarında uzun süredir görülmeyen kalabalıkları yeniden gündeme taşıdı. New York’ta müşteriler, iPhone Duo’nun satışa çıkacağı ilk gün öncesinde Manhattan’daki Apple Fifth Avenue mağazasının önünde gece boyunca bekledi.

Pekin ve Singapur’daki Apple mağazalarında da yoğunluk yaşandı. Cuma sabahı erken saatlerde sıraya girenler arasında ön siparişlerini teslim almak isteyenlerin yanı sıra sınırlı sayıdaki stoktan cihaz satın almayı umanlar da yer aldı.

Bazı alıcıların ise yeni telefonu daha yüksek fiyatla yeniden satmak amacıyla satın almaya çalıştığı belirtildi.

Teslimat tarihleri 2027 yılına uzandı

iPhone Duo’ya yönelik yoğun talep, çevrim içi siparişlerde de kendini gösterdi. Apple’ın internet sitesinden yeni sipariş veren müşterilere ocak ayının sonu için teslimat tarihi sunulurken bazı siparişlerde tahmini teslimat süresinin kasım veya aralık ayına çekilebildiği görüldü.

Bu gecikmeler, Apple’ın yakın dönemindeki yeni ürün lansmanlarında karşılaşılan en uzun teslimat süreleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda Apple ürünlerinin satışa çıktığı günlerde mağaza önlerinde oluşan kalabalıklar büyük ölçüde azalmıştı. Şirket, perakendeciler ve mobil operatörler aracılığıyla yeterli stok sağlayarak siparişlerin önemli bölümünü eve teslimat veya mağazadan teslim alma yöntemiyle karşılayabiliyordu. Ancak ilk katlanabilir iPhone’un sınırlı stokla piyasaya çıkması, bu kez farklı bir tablo ortaya çıkardı.

2 bin dolarlık fiyatına rağmen ilgi gördü

Başlangıç fiyatı 2 bin dolar olarak açıklanan iPhone Duo, şimdiye kadar satışa sunulan en pahalı ana akım akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bu yüksek fiyat, cihazın ne ölçüde talep göreceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Ancak Pekin ve Singapur’daki alıcıların önemli bir bölümü, fiyatın yüksekliğinden çok Apple’ın uzun süredir beklenen yeni ürününü piyasaya sürmesine odaklandı. Şirketin önceki yıllarda ağırlıklı olarak küçük güncellemelerle yenilediği iPhone serisinde katlanabilir bir model sunması, tüketiciler açısından önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Apple için yeni bir dönemin başlangıcı mı?

iPhone Duo, Apple’ın yaklaşık 20 yıllık iPhone tarihinde gerçekleştirdiği en kapsamlı ürün değişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, bugüne kadar görece sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap eden katlanabilir telefon pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

İlk satış gününde yaşanan yoğunluk ve teslimat tarihlerinin ileriye sarkması, cihaza yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, başlangıçtaki yoğun talebin uzun vadeli satış performansına nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.