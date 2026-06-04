2. GEV gelecek Zirvesi gerçekleşti: Girişimcilik, teknoloji ve yatırım dünyasının liderleri bir araya geldi!

Bloomberg HT Sunucusu, Gazeteci ve GEV Gönüllüsü Hande Demirel moderasyonunda gerçekleşen zirvede, Türkiye’den ve uluslararası ölçekte alanında uzman konuşmacılar görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

“Yatırım yapmak sadece sermaye koymak değil, yol arkadaşı olmaktır”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik “Geçen yıl Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle GEV Gelecek Zirvesi’nin ilkini gerçekleştirmiştik. O dönem teknoloji, eğitim ve insan sermayesini konuşuyorduk. Bu yıl ise odağımızda girişimcilik var.

Biz her zaman yeniliklerle gelmeye çalışıyoruz. Çünkü yerimizde durmuyor, sürekli çalışıyor ve üretiyoruz. Girişimcilik geçen yıl da gündemimizdeydi ancak bunu bir platform altında yürütmüyorduk. Bugün ise bunun heyecanını yaşıyoruz ve GearUp’ın lansmanını gerçekleştiriyoruz.

Gedik Eğitim Vakfı olarak 1994 yılından bu yana eğitim ve toplumsal fayda odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların meslek edinmesine destek oluyor, gençlerin gelişimine katkı sağlıyor ve eğitimin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Üniversitemizde ise özellikle mesleki eğitimi önemsiyor, öğrencilerimizi ‘ara eleman’ değil, ‘aranan eleman’ olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

GearUp’ı kurarken gençlerin en girişimci, en cesur ve en üretken oldukları dönemin üniversite yılları olduğunu gördük. Bu nedenle onların fikirlerini ekonomik değere dönüştürebilecekleri bir platform oluşturduk. Bizim için yatırım yapmak sadece sermaye sağlamak değil; bilgi, deneyim ve network desteğiyle girişimcilerin yanında olmak anlamına geliyor.

GearUp bugün çok yeni bir oluşum olsa da hedefimiz büyük. Sadece İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerine değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere açık bir platform olarak, geleceğe değer katacak girişimlerin yanında olmaya devam edeceğiz"dedi.

Kamu, akademi, özel sektör ve girişimcilik dünyasından temsilcilerin katılım gösterdiği etkinlikte, Türkiye’nin inovasyon kapasitesini artıracak fırsatlar, girişimcilik ekosisteminin dönüşümü ve yeni nesil teknolojilerin ekonomik büyümeye etkileri ele alındı. Zirve boyunca gerçekleştirilen paneller ve oturumlarda, fikir aşamasından küresel ölçekte büyüyen şirketlere uzanan girişimcilik yolculuğu farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

Etkinliğin öne çıkan başlıkları arasında startup ekosisteminin gelişimi, girişimci-yatırımcı ilişkileri, yapay zeka destekli iş modelleri, teknoloji girişimlerinin ölçeklenme süreçleri ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak stratejiler yer aldı. Alanında uzman konuşmacılar, değişen ekonomik ve teknolojik dinamiklerin girişimcilik dünyasına etkilerini paylaşırken, geleceğin iş modellerine ilişkin öngörülerini de katılımcılarla buluşturdu.

Zirvede; Girişimcilik Ekosistemi, Girişimcilik & Yatırım, Girişimcilik & Teknoloji – Yapay Zekâ, Türkiye Unicorn’ları ve Startup Ekosistemi ile Yatırımcı–Girişimci B2B Modelleri başlıklarında gerçekleştirilen panel ve özel oturumlarda, Türkiye’de yükselen startup kültürü, yapay zekâ destekli iş modelleri, yatırımcı–girişimci iş birlikleri ve küresel rekabet gücü çok boyutlu olarak ele alındı. Yapay zeka tabanlı çözümlerin şirketlerin verimliliklerini artırdığı, yeni yatırım alanları oluşturduğu ve teknoloji odaklı girişimlerin büyüme potansiyelini güçlendirdiği vurgulandı. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yapay zekâ ve veri odaklı girişimlerin yatırım ekosisteminde daha fazla öne çıkacağına dikkat çekti.

Girişimcilik ve yatırım dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren 2. GEV Gelecek Zirvesi; girişimciler, yatırımcılar, kurumsal dünya, akademi ve ekosistemin önde gelen temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak fikirlerin değere, bağlantıların ise fırsata dönüşeceği güçlü bir zemin oluşturdu.

Bu kapsamda, GearUp ve Inveo Ventures iş birliğinde, startups.watch hosted by gerçekleştirilen “Girişimci & Yatırımcı B2B Buluşmaları” speed networking etkinliği ile girişimciler ve yatırımcılar arasında nitelikli ilişkilerin kurulmasına, potansiyel yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine olanak sağlandı. Gün boyunca gerçekleştirilen networking buluşmaları sayesinde katılımcılar doğrudan temas kurarak yeni iş birliklerinin temellerini attı.