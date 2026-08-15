2004'ten beri yanıt bekliyordu! Beyin cerrahı çözümü yapay zekayla buldu

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Çinli beyin cerrahı Jin Shanmu, beyin ultrasonu üzerine yürüttüğü araştırma sırasında karşılaştığı ve 2004 yılından bu yana çözülemeyen Crouzeix varsayımını kanıtladığını iddia etti.

South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre Jin’in çalışmasında OpenAI’ın GPT-5.6-Sol modelinden yararlanıldı.

Pekin’deki Peking Union Medical College Hospital’da doktora sonrası araştırmacı ve asistan doktor olarak görev yapan Jin, sayısal lineer cebirin önemli problemleri arasında gösterilen Crouzeix varsayımına odaklandı.

Haberde, Jin’in ChatGPT Work aracılığıyla GPT-5.6-Sol’u kullanarak söz konusu matematiksel probleme ilişkin bir kanıt geliştirdiği aktarıldı.

Crouzeix varsayımı nedir?

Fransız matematikçi Michel Crouzeix tarafından ortaya atılan Crouzeix varsayımı, bir fonksiyonun bir matrise uygulanmasıyla ortaya çıkan normun, söz konusu matrisin sayısal aralığında fonksiyonun aldığı en büyük değerin iki katından fazla olamayacağını öne sürüyor.

Matris analizi alanındaki oldukça soyut bu problem, 2004 yılından bu yana matematik dünyasının çözülmeyi bekleyen açık problemleri arasında yer alıyordu.

Jin, transkraniyal ultrason üzerine yaptığı araştırmalar sırasında matris analiziyle bağlantılı bu problemle karşılaştı. Daha sonra Crouzeix varsayımına odaklanan Çinli araştırmacı, yapay zekanın desteğinden yararlanarak varsayım için bir kanıt geliştirdiğini ileri sürdü.

Kanıt beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı

Jin, hazırladığı çalışmayı makaleye dönüştürerek temmuz ayının sonlarına doğru internet üzerinden yayımladı.

Crouzeix varsayımını uzun süredir GPT modellerine çözdürmeye çalışan Cornell Üniversitesi matematikçisi Alex Townsend, ChatGPT’nin yönlendirmesiyle Jin’in çalışmasından haberdar oldu.

Townsend, varsayımın sahibi Michel Crouzeix ve Washington Üniversitesi’nden matematikçi Anne Greenbaum ile birlikte Jin’in sunduğu kanıtı detaylı biçimde inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda araştırmacılar, Jin’in ortaya koyduğu kanıtın doğru olduğunu doğruladı.

Ancak çalışmanın henüz hakem değerlendirmesinden geçmediği belirtildi.

Matematiği kendi çabasıyla öğrendi

Jin Shanmu’nun elde ettiği başarı, sıra dışı akademik geçmişiyle de dikkat çekti.

Üniversitede lisans eğitimini jeoloji alanında tamamlayan Jin, daha sonra tıp eğitimine yönelerek beyin cerrahı oldu.

Jin, üniversitede aldığı temel fen dersleri dışında resmi bir matematik eğitiminin bulunmadığını, matematiğin büyük bölümünü ise kendi çabalarıyla öğrendiğini ifade etti.