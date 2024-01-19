2023'te 3,4 milyon tekil kullanıcının gündemi takip ettiği Bundle'dan öne çıkan veriler

Haber uygulaması Bundle, 2023 yılına dair verilerini aktardı. Bundle, 5.0 versiyonunda sunduğu yeni arayüzü, haber okuma deneyimi ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirketin paylaştığı verilere göre; Bundle, 2023’te 160 milyon haber okunma sayısına ulaştı. Buna ek olarak bir yıl içinde 3,4 milyon tekil kullanıcı gündemi Bundle’dan takip etti. Üstelik bu oran bir önceki yıla göre yüzde 27 artış gösterdi.

Paylaşılan verilere göre kullanıcılar haber içeriklerini 1,9 milyon kez paylaştı. iOS platformunda geçirilen süre yüzde 29, Android platformunda ise yüzde 32 oranında arttı.

Yıllardır ulusal ve uluslararası çaptaki birçok büyük markayla iş birliğini sürdüren uygulama, 2023’te çalıştığı marka sayısını 600’ün üzerine taşıdı.

Geliştirdiği yapay zeka modeli Bundle AI sayesinde markalara sunduğu interaktif alışveriş deneyimiyle daha bilinçli, daha hızlı, daha güvenilir alışverişi hedefleyen e-com projeleri ortaya çıkardı. Böylece ciro açısından dolar bazında yüzde 54 büyüme sağlayan Bundle, yapay zeka odaklı yatırımlarına 2024’te de hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Bundle AI ile ilk olarak kullanıcıların haber mecralarındaki “clickbait”, yani tık tuzağı başlıklardan kurtarılması amaçladı. Bu özellik hayata geçtiği günden itibaren yıl boyunca tam 120 bin başlık raporlandı ve 58 bin haber başlığı yanıltıcı içeriklerden arındırılarak düzenlendi. Özelliğin bu şekilde rağbet görmesi, kullanıcıların tık tuzağı başlıklardan ne kadar yorulduğunun da bir göstergesi.

Bu arada Bundle AI'ın uzun haber içeriklerini kısa maddeler halinde özetlediğini de hatırlatalım. Haberin en önemli noktalarını kullanıcılara ileten özellik sayesinde kullanıcılar daha kısa sürede daha çok bilgiye erişebiliyor. Ayrıca Bundle AI'ın etkileşimli içeriklerle öne çıktığını belirtmekte fayda var.

Haftalık olarak yayınlanan 15 farklı etkileşimli içerikte 70 binden fazla kullanıcı Bundle AI ile uzun uzun konuştu. Kullanıcılar, finans dünyasından otomotiv sektörüne, psikolojiden alışverişe, konu her ne olursa olsun merak ettiklerini Bundle AI'a sordu.