2025 Spotify özeti ne zaman yayınlanacak? Spotify Wrapped özetine nereden, nasıl bakılır?

Dünyanın en yaygın müzik mecrası Spotify, her sene olduğu gibi bu sene de dinleme trendlerini hususi bir sunumla kullanıcılarla paylaşacak. “2025’te en çok dinlediklerin”, “Kaçırdığın hit şarkılar”, “Yılın Sanatçıları”, “Yılın Şarkıları” ve daha birçok kategori, Wrapped ekranı üzerinden erişimde olacak. İşte Spotify Wrapped tarihi...

2025 Spotify özeti ne zaman yayınlanacak?

Geçmiş yılların takvimine bakıldığında Wrapped özeti genellikle Kasım ayının son haftası ile Aralık ayının ilk haftası arasında yayınlanıyor. Bu doğrultuda Spotify Wrapped 2025’in 29 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Geçmiş Spotify Wrapped yayın tarihleri:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

Spotify Wrapped 2025 özetine nasıl bakılır?

Wrapped yayınlandığında uygulama ana ekranında otomatik olarak görünür. Eğer görünmüyorsa:

Mobil uygulamada: “Ara” kısmına 2025 yazıp çıkan “2025 Özeti” kartına tıklayabilirsiniz.

Masastünde: “Gözat” menüsüne girerek “2025 Özeti” bölümüne ulaşabilirsiniz.

Spotify Wrapped nedir?

Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkılar, podcast’ler, türler ve sanatçılar hakkında detaylı istatistikler sunan kişisel bir yıllık müzik raporudur. Dinleme sürenizden favori türlerinize kadar birçok başlık, renkli ve interaktif bir sunumla paylaşılır.

Spotify severler için geri sayım başladı. 2025 özetinin önümüzdeki günlerde kullanıcılara açılması öngörülüyor.