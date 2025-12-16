2026 için akıllı telefon alarmı: Ortalama fiyatlarda artış bekleniyor

Counterpoint Research, küresel akıllı telefon pazarına yönelik 2026 tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Şirkete göre bellek çipi tedarikinde yaşanan aksamalar ve artan üretim maliyetleri, sektör üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 yılında yüzde 2,1 oranında düşmesi öngörülüyor. Counterpoint, daha önce 2026 için pazarda yüzde 0,45’lik sınırlı bir büyüme beklediğini açıklamıştı.

Fiyatların artması bekleniyor

Raporda, yapay zeka odaklı kullanım alanlarının yaygınlaşmasının, ileri seviye bellek bileşenlerine olan ihtiyacı artırdığı vurgulandı. Bu durumun ise parça maliyetlerini yukarı çekerken üreticiler üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacağı paylaşıldı.

Counterpoint’e göre artan bellek maliyetlerinin tüketiciye de yansımaları olacak. Araştırma şirketinin raporuna göre akıllı telefon fiyatları 2026 yılında ortalama yüzde 6,9 artış gösterecek.

Diğer teknoloji sektörleri de bu maliyet baskısından payını alacak

İlgili rapora göre bellek çipi kaynaklı sıkıntılar yalnızca akıllı telefon pazarını etkilemeyecek. Dizüstü bilgisayarlar, elektrikli araçlar ve diğer teknoloji yoğun sektörler de bu maliyet baskısından payını alacak.