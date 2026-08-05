2029'da nefesler tutulacak: Dev asteroit Dünya'nın yanından geçecek, risk büyüyor

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Araştırma ortaya koydu: Tehlike Dünya için değil, uzay çöpleri için

The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan araştırmada, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) araştırmacıları, 99942 Apophis asteroitinin geçiş rotası ile yer eşzamanlı yörüngedeki (GEO) insan yapımı uzay enkazının dağılımını simüle etti.

Araştırma sonuçlarına göre, Apophis'in Dünya için herhangi bir çarpma tehdidi oluşturmadığı bir kez daha doğrulanırken, Dünya'nın çevresinde biriken uzay çöplerinden bazılarıyla çarpışma ihtimalinin bulunduğu belirlendi.

Apophis için yeni senaryo: Uzay çöpü çarpışması bilimsel gözlemleri zorlaştırabilir

Uzmanlar, Apophis'in uzay çöpleriyle olası bir çarpışmasının asteroitin yörüngesini değiştirmeyeceğini ve Dünya açısından yeni bir tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Bununla birlikte, böyle bir temasın asteroitin yüzeyinde küçük bir krater açabileceği ve uzaya toz bulutu saçabileceği ifade edildi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) RAMSES ile NASA'nın OSIRIS-APEX uzay araçlarının, Apophis'in yakın geçişi sırasında Dünya'nın kütle çekiminin asteroit üzerindeki etkilerini, yüzeyde meydana gelebilecek kaymaları ve olası sismik hareketleri incelemesi planlanıyor.

Araştırmacılar ise geçiş öncesinde yaşanabilecek beklenmedik bir uzay enkazı çarpışmasının, Dünya'nın asteroit üzerindeki etkilerini ölçmeyi ve bilimsel gözlemleri yorumlamayı zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırma uzaydaki kör noktayı ortaya çıkardı: Yeni teleskoplar 2029'a kadar devrede

Araştırma, özellikle yer eşzamanlı yörüngede (GEO) bulunan küçük uzay çöplerinin izlenmesindeki eksikliklere de dikkat çekti.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği Uzay Gözetim Sistemi bünyesinde hizmete alınacak yeni gözetleme teleskoplarıyla, 2029 yılına kadar yüksek yörüngedeki uzay enkazının çok daha ayrıntılı şekilde haritalandırılması hedefleniyor.