3 trilyon dolarlık dünya devinin 2024 kabusu büyüyor

Apple'ın neredeyse yenilmez olduğunu düşünmek kolay. Ne de olsa yılı 3 trilyon dolarlık bir mega değerle kapatma yolunda ilerliyor. Bu konum onu beşinci yıl üst üste rahatlıkla dünyanın en değerli şirketi yapıyor. Ancak 2023 yılı Apple için çok da rahat geçmedi ve bazı büyük sorunları var.

Apple Watch satışları durdurulacak

Business Insider'ın haberine göre Apple, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik Noel tatil döneminde iki Apple Watch modelinin satışını durduracağını duyurdu. Apple Watch 9 Serisi ve Watch Ultra 2, 21 Aralık'tan itibaren ABD çevrimiçi mağazasından ve 24 Aralık'tan itibaren fiziksel mağazalarından satın alınamayacak. Karar, Apple'ın bir sağlık teknolojisi şirketi olan Masimo ile yaşadığı patent anlaşmazlığından kaynaklanıyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu bu yılın başlarında Apple'ın en yeni saatlerindeki bir kan oksijen sensörünün Masimo'ya ait patentleri ihlal ettiğine karar verdi.

Apple muhtemelen hızlı bir şekilde bu karar karşısında geçici bir çözüm bulacak, ancak satışların durması öneml bir darbe.

Yazılım güncellemesi yolda

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, mühendisler saatlerle ilgili sorunları gidermek için bir yazılım güncellemesi hazırlıyor. Bu hamle Apple'ın daha önce üstlendiği hiçbir şeye benzemeyen yüksek riskli bir mühendislik çabası olarak tanımlandı.

Apple, önümüzdeki yıl Vision Pro'yu tüm dünyaya tanıtacak. 2024'ün başlarında satışa sunulacağı belirtilen 3 bin 499 dolarlık karma gerçeklik başlığı, Apple'ın 2007'de iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana en büyük donanım hamlesi olarak görülüyor.

İlk tahminler ise pek umut verici değil ve Vision Pro'nun Apple'ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone ile benzer başarı seviyelerine ulaşmakta zorlanabileceğini gösteriyor. Apple'ın son çeyrekte iPhone'lar 43,8 milyar dolarlık net satış gerçekleştirerek toplam net satışların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

Kimse Vision Pro'nun kısa vadede iPhone'un başarısına yaklaşmasını beklemiyor, ancak satış tahmini, yumuşatılmış beklentilerle bile karamsar bir tablo çiziyor.

İlk yılında 350 bin adet üretilecek

Araştırma şirketi Canalys'in analistleri, ilk yılında sadece 350 bin Vision Pro ünitesinin sevk edileceğini tahmin ediyor, ancak bunun beş yıl içinde 12,6 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyor. Cihazın Apple Watch ve iPad birim satışlarının gerisinde kalacağı da öngörülüyor.

Daybreak'in yönetici ortağı Rex Woodbury, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2024'e yavaş bir başlangıçtan sonra Apple, Vision Pro'nun fiyatı düşürdükçe ve katil uygulamalar ortaya çıktıkça satışlar artacak" şeklinde konuştu.

Bu mümkün olsa da riski yüksek. Apple'ın Meta gibi bu alandaki en büyük rakipleri, artırılmış ve sanal gerçekliğin yararları konusunda henüz ana akım kitleyi ikna edemedi.

Çin sorunu büyüyor

Apple'ın şu anda karşı karşıya olduğu diğer büyük sorun ise Çin'deki konumu. Ülke Apple'ın en önemli uluslararası pazarı ancak riskler giderek büyüyor.

Apple, iPhone 15'in piyasaya sürülmesinden bir hafta önce 200 milyar dolarlık bir piyasa değeri düşüşü yaşadı. Bunun nedeni ise Çinli rakibi Huawei'nin Mate 60 Pro model telefonunu ortaya çıkması ve hükümetin iPhone'lara yönelik baskılarının artmasıydı.

Çin'in yerli telefona tepkisi büyük oldu. Bloomberg'in pazar araştırmacısı GfK'nın verilerine dayandırdığı haberine göre, iPhone 15'in Çin'deki ilk ay satışları bir önceki yılın aynı dönemindeki iPhone 14'e kıyasla yüzde 6 daha düşük kaldı.