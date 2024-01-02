44 milyar dolarlık X'in değeri 14 milyar dolara düştü

Axios'un 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasına yardımcı olan finansal işlemler şirketi Fidelity'nin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Elon Musk'ın X'i, milyarderin eski Twitter için ödediği fiyatın üçte birinden daha az bir değere sahip.

Blue Chip Growth Fund için yapılan son portföy güncellemesine atıfta bulunan rapora göre Fidelity, Kasım sonu itibariyle X'teki hisselerinin değerini yüzde 11 daha düşürdü. Yatırım fonu şirketi, 2023'te reklamverenlerin ilgisini çekmekte zorlanan ve yakından takip edilen reklam destekli şirketin değerini ölçerken bir dizi düşüşü genişletti.

Musk'ın Ekim 2022'nin sonlarında Twitter'ı satın almasını, işten çıkarmalar ve uluslararası ofislerin kapatılmasından platformun moderasyon politikaları ve doğrulama sisteminin değiştirilmesine kadar bir dizi ani değişiklik izledi. Bloomberg News'un tahminlerine göre bu çalkantı reklamverenleri kaçırdı ve 2023'te reklam satışlarından elde edilecek gelirin 2,5 milyar dolar ile önceki çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolarlık oranın çok altında kalacağı tahmin ediliyor.

Kasım ayında Musk, antisemitik bir paylaşımı onayladığı için X'i terk eden reklamverenlere küfür etti. Aynı ayın başlarında Musk, Yahudilerin Beyazlara karşı "diyalektik bir nefret" beslediğini söyleyen bir paylaşımı onayladı. Bu mesaj o zamandan bu yana Beyaz Saray'ın yanı sıra Tesla yatırımcılarından da eleştiri aldı. Walt Disney ve Apple dahil olmak üzere büyük kurumsal harcama yapanlar platformla aralarına mesafe koydular.