4,6 milyar $’lık fabrika kuracak

ABD'li çip üreticisi Intel, Polonya'da 4,6 milyar dolarlık fabrika kurmak için harekete geçti.

Intel Polonya'da 4,6 milyar dolarlık bir yarı iletken montaj ve test tesisi kuracak. ABD'li yonga üreticisi Berlin'in Almanya'da planlanan bir üretim tesisiyle ilgili olarak daha fazla sübvansiyon taleplerine boyun eğeceğini düşünüyor.

Polonya’nın Wroclaw kentindeki tesis, Intel'in 2027 yılına kadar hazır olmasını beklediğini söylediği "kritik montaj ve test kapasitesi talebini" karşılamaya yardımcı olacağı belirtiliyor. Bu aynı zamanda Almanya'nın Magdeburg kentindeki 17 milyar euroluk yonga plakası üretim tesisinin de faaliyete geçmesi için beklenen tarih.

İntel-Berlin hattında sıkı pazarlık

Ancak ABD'li yonga üreticisi, geçen yıl Almanya planlarını açıkladığından bu yana, enflasyon ve yüksek enerji maliyetlerinin hükümetin proje için başlangıçta taahhüt ettiği 6,8 milyar euroluk sübvansiyonu yetersiz hale getirdiğini savunarak Berlin ile sıkı pazarlıklara başladı.

Intel şimdi 4 milyar euroluk ek bir devlet desteği talep ediyor ki Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Financial Times'a verdiği bir mülakatta bu miktarı reddetti. Lindner iki hafta önce yaptığı açıklamada "Bütçede daha fazla para yok" demişti.

Almanya taleplere boyun eğecek mi?

Ancak Alman medyası Berlin'in Intel'in taleplerine boyun eğebileceğini bildiriyor. Birçok Avrupa ülkesi, pandeminin yol açtığı kıtlığın birçok önemli sektörde hasara yol açmasının ardından, Asyalı yarı iletken tedarikçilerine olan bağımlılıklarını azaltmak için yarışıyor.

Ancak Intel'in uzmanlaştığı çipler, örneğin Avrupa'nın büyük otomotiv endüstrisinin bağımlı olduğu türden değil. Bu durum, eleştirmenlerin Berlin'in Intel'e yakınlaşmasının vergi mükelleflerinin parasını en iyi şekilde kullanmak olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

İrlanda'da da wafer üreten Intel, Polonya'daki tesisin 2,000 kişilik istihdam yaratmasının beklendiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, dev yatırıma ilişkin olarak, "Polonya'nın küresel yarı iletken tedarik zincirindeki rolünü genişletmekten heyecan duyduğunu" söyledi.

Intel'in Avrupa'daki en büyük araştırma ve geliştirme merkezi Polonya'nın Gdansk kentinde bulunuyor ve burada yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

Polonya hükümeti, Intel'e ülkedeki fabrikasını kurması için ne kadar ödeyeceğine ilişkin bir soruya hemen yanıt vermedi.