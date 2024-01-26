5 dakikada şarj olan elektrikli araç bataryası geliştirildi

Cornell araştırmacıları 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen yeni bir lityum pil geliştirdi. Donanımhaber'de aktarılana göre bu ürün, elektrikli araçların şarj süresiyle ilgili endişelerin giderilmesine ve benimsenmelerinin artmasına yardımcı olabilir.

Hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte en hızlı ticari şarj cihazı bir elektrikli aracı en az 30 dakika içinde şarj edebiliyor. Bu, tipik bir ev tipi şarj cihazının 8 saatlik şarj döngüsüne kıyasla büyük bir gelişme olsa da, elektrikli araçların geniş ölçekte benimsenmesi için hala iyileştirilmesi gerekiyor.

Cornell Mühendislik profesörü ve dekanı Lynden Archer konuya ilişkin açıklamasında, "Eğer araç bataryasını 5 dakikada şarj edebilirsek tek şarjda 480 km menzile gerek olmayacak. Tek ancak hızlı bir şarj ile daha az menzil, aracın üretim maliyetini de düşürebilir" ifadelerini kullandı.