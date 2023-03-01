5G bağlantıları 2025'e kadar ikiye katlanacak

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barselona kentinde devam ediyor. GSMA'in düzenlediği fuarda şirketler, geliştirdikleri son teknolojileri 200'e yakın ülkeden gelen profesyonellere tanıtıyor.

Fuarda bu yıl öne çıkan teknolojiler arasında, 5G ve bağlantılı teknolojiler, yapay zeka ile metaverse yer alıyor. Çok sayıda şirket 5G'ye yönelik donanım ve yazılımları içeren teknolojilerini sergiliyor.

Geliştirilen teknolojilerin yanı sıra GSMA'in araştırma birimi GSMA Intelligence, 5G'ye yönelik öngörüleri de Mobil Dünya Kongresi'nde paylaştı.

Yeni 5G ağları bu yıl 30'dan fazla ülkede devreye alınacak

AA muhabirinin GSMA verilerinden derlediği bilgilere göre, sadece bu yıl 30'dan fazla ülkede yeni 5G ağları devreye alınacak. Bu yıl çok sayıda ülkede 5G'nin yaygınlaşması, "5G'nin ikinci dalgası" olarak nitelendiriliyor.

2023'te devreye alınacak yeni 5G ağlarının 15'inin sadece 5G'yi destekleyen, 4G ile bağımlı olmayan ağlardan oluşacağı belirtiliyor. 5G'nin kullanıldığı ülke sayısının ve teknolojik inovasyonların artmasının etkisiyle 5G bağlantılarının 2025'e kadar ikiye katlanması bekleniyor.

5G'de tüketici bağlantılarının sayısı geçen yılın sonunda 1 milyarı aştı. Bağlantıların bu yıl yaklaşık 1,5 milyara çıkacağı, 2025 sonunda ise 2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ocak 2023 itibarıyla, dünya çapında 229 ticari 5G ağı, kullanıma sunulan 700'den fazla 5G destekli akıllı telefon modeli bulunuyor.

İkinci 5G dalgasına girildi

GSMA Intelligence Başkanı Peter Jarich, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 5G teknolojisinin çeşitli yeni pazarlarla ve kitlelerle etkileşiminin görüleceği ikinci bir 5G dalgasına girildiğini ifade etti.

Paylaşılan bilgilere göre, Ocak 2023 itibarıyla, 90'dan fazla sabit geniş bant servis sağlayıcısı (büyük çoğunluğu mobil operatörler) 48'den fazla ülkede ticari 5G tabanlı sabit kablosuz hizmetlerini kullanıcılara sunmaya başladı.

Operatörler için kurumsal pazar, gelecek 10 yıl içerisinde 5G'den elde edilen gelir artışının ana itici gücü olacak. Büyük operatörler için kurumsal müşterilerden elde edilen gelirler halihazırda toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 30'unu temsil ediyor.

5G'nin ileri ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte, hız, kapsama alanı, güç verimliliği başlıklarında iyileşmelerin olacağı ifade ediliyor.