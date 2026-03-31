5G hız testi yapma; Vodafone, Turkcell, Türk Telekom internet hız testi

Türkiye’nin merakla beklediği 5G teknolojisi nihayet 7 yıl sonra ülkemizde aktif edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği resmi tarih 1 Nisan 2026'ydı. Ancak Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bu dijital devrimi beklemeyip 5G sinyalini belirli bölgelerde abonelerine sunmaya başladı.

Türkiye'nin teknoloji gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleriyle kanıtlandı. Şanslı kullanıcılar, akıllı telefonlarının ekranında "5G" ibaresini görmeye başladı bile. Peki internet hızlarında durum ne, test nasıl yapılır? İşte internet testi yapmanın en kolay yolları…

5G İNTERNET HIZ TESTİ YAPMA

İnternet hızınızı test etmenin en pratik yöntemi, Google'a "hız testi" yazmaktır. Çıkan sonuçlar arasında Speedtest by Ookla veya Fast.com gibi güvenilir platformlar en üstte yer alır. Ancak en doğru sonuç için operatörünüzün kendi altyapısı üzerinden test yapmanızı öneririm.

Öte yandan Turkcell kullanıcıları için bu süreç oldukça basit. Turkcell'in resmi web sitesinde yer alan "hız testi" sayfası, en sağlıklı ölçümü sunacaktır. Teste başlamadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Arka planda çalışan uygulamaları kapatın ve varsa VPN bağlantınızı devre dışı bırakın. Wi-Fi üzerinden test yapıyorsanız, modeme yakın bir konumda olduğunuzdan emin olun.

Türkiye bağlamında bu gelişme oldukça heyecan verici. Ancak 1 Nisan öncesi 5G’nin aktif edilmesi kafalarda soru işaretine neden oldu. Erken aktif edilmesi heyecan verici olsa da, kullanıcıların büyük çoğunluğu hız testinden memnun değil. Bakalım yarın neler değişecek bekleyip görelim.