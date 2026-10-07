5G ve yapay zekada tarihi imza: Qualcomm ile Huawei bir arada

Huawei ve Qualcomm, teknoloji alanında geniş kapsamlı yeni bir patent anlaşması üzerinde uzlaştı. Çok yıllı anlaşma; 5G, bilgi işlem, yapay zeka ve ağ teknolojileri dahil olmak üzere iki şirketin patent portföylerini kapsıyor. Anlaşma ayrıca Qualcomm’un Huawei’ye ait bazı ABD patentlerini satın almasını da içeriyor.

Anlaşmanın kapsamı geniş

Yeni düzenleme kapsamında Huawei ve Qualcomm, farklı teknoloji alanlarındaki patent portföyleri için karşılıklı lisanslama gerçekleştirecek. Anlaşmanın kapsamına 5G teknolojilerinin yanı sıra bilgi işlem, yapay zeka ve ağ teknolojileri dahil edildi. Böylece iki şirketin patent hakları arasındaki lisanslama çerçevesi genişletilmiş oldu.

Qualcomm bazı ABD patentlerini satın alacak

Anlaşmanın dikkat çeken unsurlarından biri, Qualcomm’un Huawei’ye ait bazı ABD patentlerini satın alacak olması. Satın alınacak patentlerin bilgi işlem, yapay zeka, ağ teknolojileri ve diğer teknoloji alanlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak hangi patentlerin devredileceğine ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

5G alanında ilk anlaşma

Huawei ile Qualcomm arasındaki 5G teknolojilerini kapsayan ilk patent lisans anlaşması olma özelliğini taşıyor. İki şirketin yeni anlaşması, mobil iletişim teknolojilerindeki patentlerin yanı sıra yapay zeka, bilgi işlem ve ağ teknolojilerindeki fikri mülkiyet haklarını da kapsıyor.

Anlaşmanın maliyeti açıklanmadı

Huawei ve Qualcomm, yeni anlaşmanın finansal şartlarına ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı. Bununla birlikte Huawei, anlaşmanın tamamlanmasının ardından patent lisans anlaşmalarının toplam değerinin 6,9 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Bu rakamın yalnızca Qualcomm anlaşmasının değerini değil, Huawei’nin patent lisanslama anlaşmalarının toplam değerini ifade ettiği belirtiliyor.

Düzenleyici onay gerekiyor

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli düzenleyici onayların alınması gerekiyor. Şirketler, işlemin ilgili izinlerin tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacağını açıkladı.

FRAND ilkeleri vurgulandı

Huawei ve Qualcomm, anlaşmanın fikri mülkiyet haklarına ve adil, makul ve ayrımcı olmayan lisanslama uygulamalarına bağlılık çerçevesinde hazırlandığını belirtti. Söz konusu yaklaşım, teknoloji standartlarında kullanılan patentlerin lisanslanmasında “adil, makul ve ayrımcı olmayan” koşulları ifade eden FRAND ilkeleriyle bağlantılı.

İki şirketten karşılıklı mesaj

Huawei’nin fikri mülkiyet haklarından sorumlu yöneticisi Alan Fan, şirketin uzun yıllara dayanan araştırma ve geliştirme yatırımlarının mobil iletişim ve diğer teknoloji alanlarındaki yeniliklere katkı sağladığını belirtti. Qualcomm Teknoloji Lisanslama biriminin yöneticisi John Han ise anlaşmanın şirketin 5G teknolojilerindeki konumunu ve lisanslama programını desteklediğini ifade etti.

Huawei’nin patent portföyü öne çıkıyor

Yeni anlaşma, Huawei’nin geniş patent portföyünü lisanslama faaliyetleri açısından da dikkat çekiyor. Reuters’a göre şirket, ABD’nin 2019’dan itibaren uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ileri çiplere ve bazı kritik yazılımlara erişimi zorlaştırdığı dönemde araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırdı. Huawei’nin fikri mülkiyet lisanslama faaliyetlerinin 2021’den bu yana pozitif gelir sağladığı belirtildi.

Huawei ve Qualcomm yeniden aynı masada

İki şirketin yeni anlaşması, daha önceki patent ilişkilerinin ardından geldi. Huawei ile Qualcomm, 2020 yılında da bir lisans anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuş ve Huawei’nin Qualcomm’a 1,8 milyar dolar tutarında geriye dönük lisans ödemesi yapmasını içeren bir anlaşmaya varmıştı. Yeni anlaşma ise iki şirket arasındaki patent ilişkisinin 5G, yapay zeka, bilgi işlem ve ağ teknolojilerini kapsayacak şekilde genişlemesi açısından öne çıkıyor.