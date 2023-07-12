69 milyar dolarlık satın almaya onay

ABD'de mahkeme, Microsoft'un oyun yapımcısı Activision Blizzard'ı 69 milyar dolar karşılığında satın almasına izin verdi. Ayrıca İngiltere'de düzenleyici kurumun işleme karşı çıkma kararını gözden geçirebileceğini açıklamasının ardından, video oyun sektörünün en büyük satın alma anlaşmasının önündeki başlıca engel kalkmış oldu.

Microsoft, dünya çapında on milyonlarca kişi tarafından oynanan Call of Duty ve diğer birçok oyunun yapımcısı olan Activision Blizzard'ı satın almak için geçen yıl teklifte bulunmuş ancak ABD yönetimi tüketicilerin zarar göreceği gerekçesiyle işleme karşı çıkmıştı.

Mahkemenin Microsoft lehine karar vermesinin ardından Activision hisseleri dün %10 prim yaparken Microsoft hisseleri de sınırlı değer kazandı.

San Francisco bölge mahkemesi hakimi Jacqueline Scott Corley, satın alma ile Xbox oyun konsolunu üreten Microsoft'un, Call of Duty dahil olmak üzere çeşitli oyunlara münhasıren sahip olacağı ve tüketicilerin zarar göreceği yönünde Biden yönetiminin iddiasını reddetti.

ABD'li hakimin kararından kısa bir süre sonra İngiltere'nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Microsoft'un İngiltere'deki antitröst endişelerini giderme önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu açıklayarak iki tarafın bir çözüme ulaşabileceğine işaret etti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Activision oyunlarını Nintendo ve pazar lideri Sony Group gibi rakip konsol üreticilerini dışarıda bırakmak için kullanabileceğini iddia etmişti.