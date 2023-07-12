AB dev teknoloji anlaşmasını onayladı

ABD'li yonga üreticisi Broadcom, bulut bilişim firması VMware'i satın almak için önerdiği 69 milyar dolarlık teklif için AB antitröst onayını aldı.

Broadcom'un şimdiye kadarki en büyük satın alması olan anlaşma, çip üreticisinin kurumsal yazılım alanında çeşitlenmesine yardımcı olacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Broadcom'ın bulut yazılım şirketi VMware'i 69 milyar dolara satın almasına, pazarın rekabetçi kalmasını sağlayacak imtiyazlar sunmasının ardından onay verdiğini duyurdu.

Kritik karar, tarihin en büyük teknoloji anlaşmalarından birine yönelik uzun bir soruşturmanın ardından geldi. AB'nin anlaşmanın VMware'in bazı müşterilerine zarar verebileceği yönündeki endişelerinin ardından Broadcom, VMware'in yazılımının rakiplerin donanımlarıyla çalışmaya devam etmesini sağlamayı taahhüt etti.

AB’den konuya ilişkin yapılan açıklama "Broadcom, mevcut oyunculara ve gelecekteki herhangi bir potansiyel katılımcıya kapsamlı erişim ve birlikte çalışabilirlik taahhütleri sundu" denildi.