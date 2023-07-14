AB kritik elementler için çıkış yolu arıyor

AYDIN ŞAHİNALP

Yonga, yarı iletken ya da kısaca çip diye adlandırdığımız mikroçipler...

Son yıllarda o kadar kritik bir öneme sahip oldular ki kimilerine göre ‘yeni petrol’, kimilerine göre de dünyanın süper gücünü tayin edecek bir teknoloji.

Çip sektöründeki hızlı büyüme baş döndürüyor. Gelinen süreçte neredeyse her şeyin içine girdiği için adeta bir rekabet savaşının ana unsuru oldu.

Süper gücü çipler belirleyebilir

Yıllardır sektörü mercek altına alan yazar Chris Miller, “Çip Savaşları” adlı kitabının sonuç bölümünde şöyle yazıyor: "İkinci Dünya Savaşı'nı çelik ve alüminyum belirledi, kısa bir süre sonra da atom bombalarının belirlediği Soğuk Savaş başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki rekabeti de çiplerin determine ettiği bilgisayar gücü belirleyebilir."

Financial Times’ın haberine göre Avrupa Birliği (AB), Çin'in ihracat kısıtlamalarının ardından metal üreticilerinden çip ana maddelerini üretmeyi yollarını araştırmalarını istedi. Bu bağlamda alüminyum ve çinko şirketleriyle, galyum ile germanyumun muadili hammaddeleri üretmeleri konusunda temasa geçti.

Pekin'in Ağustos ayından itibaren bu iki kritik madene ihracat kısıtlaması getirme kararı, Brüksel, Washington ve Tokyo'da Asya'nın en büyük ekonomisi dışında malzeme kaynakları bulma çabalarına yol açtı.

Yüksek maliyetler yatırımcıyı korkutuyor

AB, Yunanlı alüminyum üreticisi Mytilineos Energy & Metals'e başvurarak Girit'teki Agios Nikolaos'ta boksitten alüminyumun başlangıç maddesi olan alüminaya dönüştüren rafinerisinde yan ürün olarak galyum üretmeyi araştırmasını istedi.

Şirketin AB işlerinden sorumlu yöneticisi Nick Keramidas, "Avrupa Birliği, alümina rafinerilerinin bu krizden çıkışa nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirmek üzere bize ulaştı" dedi.

Ancak Avrupa'nın metal sektörünün içinde bulunduğu vahim durum, şirketlerin bölgedeki yüksek enerji maliyetleri ve artan enflasyonla başa çıkmalarına yardımcı olacak devlet desteği olmadan galyum üretmek için on milyonlarca euroluk yatırım yapmalarını zorlaştırıyor.

Avrupa Çin’e bağımlı

Avrupa Birliği verilerine göre, Avrupa galyum ihtiyacının %71'ini ve germanyum ihtiyacının %45'ini Çin'den karşılıyor. Çin dışında çip yapımında, güneş fotovoltaik hücrelerinde ve optik fiberlerde kullanılan yüksek saflıktaki metalleri üretebilen sadece bir avuç şirket var.

Öte yandan sektör uzmanları ‘chiplet’ teknolojisinin, ABD'nin günümüzün en gelişmiş çiplerini üretmek için gereken gelişmiş makine ve malzemelere erişimini engellemesinden bu yana Çin için daha da önemli hale geldiğini, yarı iletken üretiminde kendi kendine yetme planlarının büyük ölçüde temelini oluşturduğunu belirtiyor.

Büyük çip savaşında chiplets cephesi büyüyor

Chipuller Yönetim Kurulu Başkanı Yang Meng Reuters'a verdiği bir röportajda çiplet teknolojisi hakkında "ABD-Çin rekabeti aynı başlangıç çizgisinde. Diğer çip teknolojilerinde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Tayvan arasında büyük bir fark var." dedi.

Pekin yönetimi teknoloji devi Huawei’den askeri kurumlara kadar sahip olduğu birçok kuruluşun kullanımını araştırdığı çiplet teknolojisini yapay zekadan sürücüsüz arabalara kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanıyor.

Chiplets ya da küçük çipler, bir kum tanesi büyüklüğünde ya da bir başparmaktan biraz büyük olabilir. Gelişmiş paketleme adı verilen bir süreçle bir araya getiriliyor.

Bu, transistörleri artık atom sayısıyla ölçülebilecek kadar küçük yapma yarışında çip üretim maliyetleri yükselirken küresel çip endüstrisinin son yıllarda giderek daha fazla benimsediği bir teknoloji.