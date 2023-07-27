AB, Microsoft'a antitröst soruşturması açtı

Avrupa Birliği (AB) düzenleyicileri, Microsoft'un video ve sohbet uygulaması Teams’i diğer Office ürünleriyle birleştirmesi gerekçesiyle antitröst soruşturması başlattı.

Avrupa Birliği'nin yürütme kolu Avrupa Rekabet Komisyonu, bu uygulamaların rekabet karşıtı davranışlar doğurabileceğini belirtti.

Bu, AB'nin on yıldan uzun bir süredir Microsoft'a yönelik ilk antitröst soruşturması olması açısından dikkat çekiyor.

AB Rekabet Komisyonu paylaştığı basın bülteni metninde, ”Komisyon, Microsoft'un, müşterilere üretkenlik paketlerine abone olduklarında bu ürüne erişimi dahil edip etmeme seçeneği vermeyerek ekiplere bir dağıtım avantajı sağlayabileceğinden ve üretkenlik paketleri ile rakip teklifler arasındaki birlikte çalışabilirliği sınırlamış olabileceğinden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

CNBC’nin haberine göre AB Rekabet Komisyonu, ”Bu uygulamalar rekabete aykırı bir araya getirme veya paketleme oluşturabilir, diğer iletişim araçları tedarikçilerinin rekabet etmesini engelleyebilir" diye ekledi.

Daha önce Office 365 olarak bilinen Microsoft 365, Microsoft'un Word ve Excel gibi işyerine yönelik uygulamaları içeren yazılım paketi.

Microsoft’tan işbirliği açıklaması

Microsoft'un rekabet gücü ile ilgili endişeler ilk olarak 2020'de, Temas’in rakibi Slack'in AB'ye Redmond teknoloji devinin Teams’i Microsoft 365 gibi baskın üretkenlik paketlerine yasadışı olarak bağladığını iddia ettiği bir şikayette bulunmasıyla gündeme geldi.

Microsoft sözcüsü konuya ilişkin olarak, "Avrupa Komisyonu'nun bu davadaki çalışmalarına saygı duyuyoruz ve kendi sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyoruz. Komisyon ile işbirliğine devam edeceğiz ve endişelerini giderecek çözümler bulmaya kararlıyız.” dedi.