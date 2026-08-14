AB yapay zekâ için tarihi kararlar aldı: Yasaklar genişledi, cezalar ağırlaştı

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Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde 24 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan ve 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren (EU) 2026/1744 sayılı Dijital Yapay Zeka Omnibus Tüzüğü (AI Omnibus) ile Yapay Zeka Yasası (Regulation (EU) 2024/1689) resmen güncellendi. Sistem Mimarı Amine Arzu Uğur, hızlı yasama prosedürüyle (fast-track) yürürlüğe giren bu düzenlemenin, küresel ölçekte yapay zeka geliştiren, sunan ve entegre eden tüm kurumların uyum haritalarını yenilediğini açıkladı.

Yasa; ilk etapta alınan sert kararlara iş dünyasına nefes aldıracak geçiş süreleri tanırken, yasaklı uygulamalara getirilen dev idari cezalar ve şeffaflık zorunlulukları ile kontrolü daha da sıkılaştırıyor.

Yasanın İlk Günlerinden Son Gelişmelere: Yeni Uyum Takvimi

Omnibus düzenlemesiyle birlikte yüksek riskli yapay zeka sistemleri için öngörülen ilk yürürlük tarihlerinde ertelemeye gidilerek sektöre teknik standartları tamamlaması için zaman tanındı:

Bağımsız Yüksek Riskli Sistemler (2 Aralık 2027): İnsan kaynakları, istihdam, biyometrik kimlik tespiti, kritik altyapı, eğitim, kamu/özel hizmetlere erişim, kolluk kuvvetleri, göç ve yargı alanındaki bağımsız YZ sistemlerinin uyum zorunluluğu 2 Aralık 2027'ye çekildi.

Ürün Güvenlik Bileşenleri (2 Ağustos 2028): Tıbbi cihazlar, makineler ve sivil havacılık gibi AB Ek I mevzuatına tabi ürünlerin güvenlik bileşeni olan YZ sistemleri için son tarih 2 Ağustos 2028 oldu.

Filigran (Watermarking) Esnekliği (2 Aralık 2026): 2 Ağustos 2026 öncesinde piyasaya sunulmuş üretken YZ sistemlerine içerik etiketleme/filigran zorunluluğu için 2 Aralık 2026'ya kadar geçiş süresi sağlandı. 2 Ağustos 2026 sonrası pazara çıkacak yeni sistemlerde ise bu şart derhal uygulanacak.

Okuryazarlık Şartında Esneklik: Yasanın Madde 4'teki işverenlerin personelin YZ okuryazarlığını "garanti etme" şartı yumuşatılarak "destekleyici ve eğitici tedbirler alma" yükümlülüğüne dönüştürüldü.

Güçlendirilen Denetim: Komisyon bünyesindeki Yapay Zeka Ofisi'nin (AI Office) denetim yetkisi, Genel Amaçlı Yapay Zeka (GPAI) sağlayıcılarının diğer sistemlerine ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki dev platformlara entegre edilen yapay zekalara kadar genişletildi.

Kritik Uyarı: Milyonlarca Euroluk Cezalar Kapıda!

Sistem Mimarı Amine Arzu UĞUR, şirket çalışanlarının ChatGPT, Copilot, Gemini veya Claude gibi araçlara yönetimden habersizce müşteri verilerini, sözleşme taslaklarını ve kodları girdiğini belirterek "Gölge YZ" (Shadow AI) tehlikesine dikkat çekti.

AB Yapay Zeka Yasası'nın Madde 99 kapsamında belirlediği üç kademeli idari ceza rejiminin şakaya gelmeyeceğini vurgulayan UĞUR, cezaların üst sınırlarını şöyle sıraladı:

35 Milyon € veya Küresel Cironun %7'si: Yasaklanmış yapay zeka uygulamalarının (sosyal skorlama, manipülatif YZ, izinsiz biyometrik tanıma vb.) kullanımı.

15 Milyon € veya Küresel Cironun %3'ü: Yüksek riskli sistem yükümlülüklerinin, şeffaflık şartlarının (Madde 50) ile sağlayıcı, kullanıcı (deployer), ithalatçı ve distribütör sorumluluklarının ihlali.

7,5 Milyon € veya Küresel Cironun %1'i: Düzenleyici yetkililere yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi.

Madde 4 ve Eğitimsizlik Riski: Doğrudan Madde 4 (okuryazarlık) eksikliği tek başına otomatik para cezası getirmese de; eğitimsiz bir personelin neden olacağı bir veri sızıntısı veya ihlal durumunda düzenleyici kurumlar "şirketin gerekli özeni göstermediği" kanaatine vararak bu durumu ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendirebilecek. Üye devletler ayrıca kendi ulusal mevzuatlarında Madde 4'e özgü ek yaptırımlar da öngörebiliyor.

Kapsamı Genişletilen Yeni Ağır Yasaklar ve Kolaylıklar

Omnibus düzenlemesi, yapay zekanın kötüye kullanımına karşı yeni kırmızı çizgiler çekerken, iş dünyasının farklı katmanlarına yönelik kolaylıklar da getirdi:

Çocuk Cinsel İstismarı Materyalleri (CSAM): YZ ile üretilmesi veya işlenmesi tamamen yasaklandı.

Rıza Dışı Mahrem İçerik ('Nudifier'): Kişilerin rızası olmadan mahrem/cinsel içerikli görsel ve video üreten YZ uygulamaları istisnasız yasaklı kategorisine eklendi.

Güvenlik Bileşeni Tanımı Netleşti: Yalnızca operasyonel performans artırımı sağlayan ve arızalandığında doğrudan can/mal güvenliği riski doğurmayan yazılımlar yüksek risk kapsamından çıkarıldı. Bu değişiklik özellikle kurumsal verimlilik yazılımı geliştiren şirketler üzerindeki gereksiz mevzuat yükünü kaldırıyor.

KOBİ'lere Özel Destekler: Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ/SME) ile küçük orta ölçekli şirketler (SMC) için basitleştirilmiş teknik dokümantasyon, orantılı kalite yönetimi ve indirgenmiş idari ceza rejimleri genişletildi.

Teori Değil Gerçek: Dünyadan Yazılımsal ve Hukuki Vakalar

Sistem Mimarı UĞUR, denetimsiz YZ kullanımının ve "kör güvenin" yol açtığı küresel vakaları hatırlattı:

Samsung Veri Sızıntısı (Mart 2023): Mühendislere ChatGPT kullanım izni verildikten sonraki 20 gün içinde gizli kaynak kodu, donanım verisi ve toplantı notları harici YZ sunucularına sızdı; şirket kurumsal ağlarda kişisel YZ araçlarını tamamen yasakladı.

Air Canada & DPD Chatbot Skandalları (2024): Müşterilere yanlış bilgi veren veya küfreden chatbot'lar nedeniyle Air Canada mahkeme kararıyla tazminata mahkûm oldu; DPD'nin chatbot'u ise olay viral olunca saatler içinde kapatıldı.

Chevrolet Bayii Prompt Injection Vakası (Aralık 2023): Bir kullanıcı "prompt injection" yöntemiyle bayii chatbot'unu 76 bin dolarlık bir aracı 1 dolara "satmaya" ikna etti; satış geçersiz sayıldı, ancak olay YZ araçlarının harici manipülasyona açıklığını gösterdi.

Mata v. Avianca Sahte Karar Vakası (Haziran 2023): Mahkemeye ChatGPT'nin uydurduğu 6 sahte emsal kararı doğrulamadan sunan avukatlara ve hukuk bürosuna toplam 5.000 dolar para cezası kesildi.

Amazon İşe Alım Algoritması (2015-2018): Kadın adayları sistematik olarak düşük puanlayan ayrımcı algoritmik önyargı nedeniyle proje tamamen iptal edildi; AB Yasası bu yüzden işe alım YZ'lerini "yüksek riskli" sayıyor.

NYC MyCity Chatbot (2024): New York Belediyesi'nin küçük işletmelere yol göstermesi için kurduğu resmi chatbot, ev sahiplerine ve işverenlere yasalara aykırı tavsiyeler verdi; kamu kurumu olması bile denetimsiz YZ dağıtımının sonuçlarından muaf tutmadı.

Şirketler İçin Eylem Planı

Hazırlıksız yakalanan şirketlerin hem yasal hem itibar kayıplarıyla karşılaşacağını belirten Amine Arzu UĞUR, acil atılması gereken adımları özetledi:

Gölge YZ Taraması Yapın: Şirket içinde hangi departmanın hangi YZ araçlarını kullandığını haritalandırın.

Yazılı AI Politikası Oluşturun: Hangi verilerin YZ sistemlerine girilebileceğini net kurallarla belirleyin.

Okuryazarlık ve Eğitimi Belgeleyin: Çalışanlara düzenli farkındalık eğitimleri verin ve denetimler için bu eğitimleri belgelendirin.

İnsan Denetimi (Human-in-the-loop) Kurun: Müşteriye açık chatbot ve karar destek mekanizmalarında son kontrolün insan doğrulamasından geçmesini sağlayın.

Şeffaflık ve Etiketleme: Üretken YZ kullanıyorsanız Madde 50 kapsamındaki şeffaflık ve filigran uyum takvimine sadık kalın.

Envanter ve Yasak Kontrolü: Ürün portföyünüzü gözden geçirerek CSAM veya rıza dışı mahrem içerik gibi yeni yasaklanan kategorilere giren bir işlev olmadığını doğrulayın.

Amine Arzu Uğur Hakkında

Amine Arzu Uğur, küresel vizyon ile yerel dinamikleri harmanlayarak karmaşık iş hedeflerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir sistemlere dönüştüren bir Sistem Mimarıdır. Stratejik iletişim ile teknik uygulama arasındaki köprüyü kurarak markaların güçlü ekosistemler geliştirmesini sağlamaktadır. Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen yabancı girişimlere pazara giriş, mevzuat, kültürel uyum ve operasyon yönetimi konularında stratejik yol haritaları sunmaktadır. OWIT International (The Organization of Women in International Trade) bünyesinde Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı (Co-VP for IT) olarak görev yapmakta ve kadınların küresel ticaretteki rolünü güçlendiren dijital dönüşüm süreçlerini yönetmektedir.