ABD, Çin'in ürettiği insansı robotlara ithalat yasağı getirdi

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Yasak kararı; insansı ve dört bacaklı gelişmiş robot modellerin kapsıyor. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), veri merkezlerinde ve güneş panellerinde kullanılan güç dönüştürücülerinin de ABD ekonomisi ve kritik altyapısı için risk oluşturduğunu duyurdu.

FCC Başkanı Brendan Carr, kurumun ABD'nin kritik tedarik zincirlerini koruma konusunda üzerine düşeni yaptığını belirtti. Yeni kısıtlamalar kapsamında söz konusu cihazlar, ulusal güvenlik riski taşıyan ürünlerin yer aldığı kapsama listesine eklendi.

Mevcut modeller yasaktan etkilenmeyecek

BBC'nin haberine göre; alınan karar yabancı ülkelerde üretilen ve henüz FCC onayı almamış yeni modelleri kapsıyor. Daha önce izin verilmiş ve kullanımda olan mevcut modellerin satışı ya da ithalatı ise devam edecek.

FCC'den yapılan açıklamada, yabancı menşeli güç dönüştürücülerinin siber saldırılar, veri hırsızlığı veya uzaktan erişim gibi güvenlik zafiyetlerine yol açabileceği ifade edildi.

Gelişmiş robotların ise casusluk faaliyetlerinde kullanılması ya da uzaktan kontrol edilerek güvenlik riski yaratması ihtimaline dikkat çekildi.

Çin'den tepki geldi

Karara tepki gösteren Çin'in Washington Büyükelçiliği, Pekin yönetiminin ticaret konularının siyasallaştırılmasına ve asılsız gerekçelerle yaptırım uygulanmasına karşı olduğunu bildirdi.

Büyükelçilik açıklamasında, Çin'in kendi çıkarlarını korumak adına gerekli tüm adımları atacağı vurgulandı. ABD'ye "hegemonik anlayıştan vazgeçme ve Çinli şirketleri hedef almayı durdurma" çağrısı yapıldı.

Son dönemde Çinli teknoloji şirketleri, fabrika ve ev kullanımına yönelik insansı robot üretiminde hızlı bir gelişim göstererek küresel pazarda öne çıkmıştı.

Washington yönetimi ise yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki rekabette ulusal güvenliği ve yerli üretimi koruma gerekçesiyle kısıtlamalarını artırıyor.