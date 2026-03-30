ABD’de ara seçimin merkezine ‘yapay zeka’ oturacak

Deniz Güldağ

Yapay zeka, her yönüyle ABD ara seçiminde siyasetin merkezine oturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı David Sacks tarafından desteklenen yapay zeka yanlısı yeni bir oluşum, seçimlerde etkili olmak için en az 100 milyon dolarlık bir kaynak ayırmayı planlıyor. “Innovation Council Action”(İnovasyon Konseyi Girişimi) adlı bu oluşum, sektöre yönelik yapılan daha sıkı regülasyon çağrılarının karşısında durmayı hedefliyor.

Financial Times’ta yer alan habere göre söz konusu 100 milyon dolarlık kaynak, diğer yapay zeka yanlısı kuruluşların topladığı yaklaşık 200 milyon dolarlık fonun üzerine eklenecek.

Geçtiğimiz yıl kurulan “Leading the Future” (Geleceğe Liderlik Etmek) adlı siyasi eylem komitesi de dikkat çeken bir diğer oluşum. Open AI'ın kurucularından Greg Brockman, girişim sermayesi devleri Andreessen Horowitz ve Palantir kurucu ortağı Joe Lonsdale gibi önemli isimlerin desteğini alan komite, yapay zeka dostu adaylara destek vermek üzere 125 milyon dolar toplamıştı.

Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu Meta da aynı amaçla eyalet düzeyindeki seçimler için 65 milyon dolarlık ek kaynak ayırdı.

Öte yandan, bilinen tek bağışçısı, yapay zeka girişimi Anthropic olan Public First Action (‘Önce Halk’ Girişimi) ise sektörde daha sıkı regülasyonları destekleyen adayların arkasında durmak amacıyla 75 milyon dolara kadar fon toplamayı hedefliyor.

Trump'ın kendi koalisyonunun bazı üyeleri de safları bozarak 'daha fazla regülasyon' çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Marsha Blackburn, Beyaz Saray'ın eyalet düzeyindeki yapay zeka regülasyonlarını yasaklamayı amaçlayan planını engelledi.

Ayrıca son anketlere göre Amerikalı seçmenlerin büyük çoğunluğu —Trump seçmenlerinin önemli bir kısmıda dahil— yapay zekaya yönelik daha sıkı regülasyonlar istiyor.