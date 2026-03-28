ABD’de bilim kurulunda yeni dönem: Teknoloji milyarderleri öne çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, bilim ve teknoloji politikalarına yön verecek danışma kurulundaki isimleri değiştirdi. Yeni kadro, akademisyenlerden çok teknoloji sektörünün milyarder isimlerinden oluşuyor.

Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışma Konseyi (PCAST), yeni dönemde neredeyse tamamen milyarder teknoloji yöneticilerinden oluştu.

Atanan 13 üyeli konseyde tek bir akademisyen yer alırken, en az dokuz üye teknoloji milyarderi oldu.

Scientific American dergisinin aktardığına göre, kurulun en dikkat çeken isimleri Meta’nın kurucusu ve dünyanın en zenginleri listesinin 5’inci sırasında yer alan Mark Zuckerberg, Oracle’ın kurucusu ve dünyanın en zenginleri listesinin 6’ıncı sırasında yer alan Larry Ellison ile Alphabet kurucu ortağı ve dünyanın en zenginleri listesinin 3’üncü sırasında yer alan Sergey Brin oluyor.

Listede başka hangi isimler var?

Listede donanım ve yarı iletken sektöründen de tanınmış isimler kurulda yer alıyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Advanced Micro Devices CEO'su Lisa Su ve Dell CEO'su Michael Dell gibi isimler, küresel teknoloji üretiminin merkezinde yer alan şirketleri temsil ediyor. Bu yöneticilerin toplam servetinin 900 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Kuruldaki bazı üyelerin akademik geçmişleri de var. Örneğin Lisa Su elektrik mühendisliği alanında doktora derecesine sahip. Nükleer enerji girişimlerini yöneten Jacob DeWitte ve Bob Mumgaard da sırasıyla nükleer mühendislik ve plazma fiziği alanlarında eğitim almış isimler arasında. Ancak bu kişiler tam anlamıyla bilim insanı olarak görülen isimler değil.

Kuruldaki tek akademisyen kim?

Konseyde akademiyi temsil eden tek isim ise John Martinis. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü bünyesinde çalışan Martinis, geçen yıl kuantum fiziği alanındaki çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanmıştı. Martinis, göreve seçilmesini "onur verici" diye nitelendirdi.

Eski PCAST üyelerinden Laura Greene ise Martinis ve Lisa Su’nun hem bilim hem teknoloji açısından “olağanüstü” isimler olduğunu belirterek bu iki isme destek verdi.

Kurulun yeni yapısı eleştirilere yol açtı

Kurulun yapısı, bilim dünyasında ciddi eleştirilere de yol açtı. Vaughan Cooper, konseyde tek bir biyoloğun bile yer almamasını sert sözlerle eleştirdi. Cooper’a göre bu durum, ABD’nin hızla büyüyen biyoteknoloji alanında geri kalmasına neden olabilir.

Eleştirilerin odağında, bilim politikalarının yalnızca teknoloji şirketlerinin perspektifinden şekillenme riski de var. Özellikle sağlık, biyoteknoloji ve temel bilimler gibi alanların yeterince temsil edilmemesi, uzun vadeli bilimsel kapasite açısından bir zafiyet olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın 11 üye daha atama yetkisi var

PCAST, Beyaz Saray’a bilim ve teknoloji politikaları konusunda danışmanlık yapan en önemli organlardan biri. Kurul, beslenme biliminden bilimsel iş gücünün geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede politika önerileri sunuyor. Ayrıca hükümetler arası araştırma programlarını da gözden geçiriyor.

Konseyin çalışmalarının büyük bölümü alt komiteler aracılığıyla yürütülüyor ve raporlar genellikle Bilim ve Teknoloji Politikaları Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanıyor.

2025 yılında çıkarılan başkanlık kararnamesine göre Trump’ın kurula 11 yeni üye daha atama yetkisi var. Bazı uzmanlara göre bu durum, kurulun dengesinin ilerleyen dönemde değişebileceği anlamına geliyor.