ABD’de DeepSeek’e ilk yasak!
ABD Donanması 'güvenlik ve etik kaygılar' nedeniyle DeepSeek kullanımını yasakladı.
CNBC'nin edindiği bilgiye göre ABD Donanması, üyelerine Çin'in DeepSeek şirketinin yapay zekâ teknolojisini kullanmaktan kaçınmaları talimatını verdi.
Cuma günü "gemi arkadaşlarına" e-posta yoluyla gönderilen bir uyarıda Donanma, DeepSeek'in yapay zekasının "modelin kaynağı ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle "hiçbir kapasitede" kullanılmaması gerektiğini söyledi.
ABD Donanması'ndan bir sözcü e-postanın gerçekliğini doğruladı ve bunun Donanma Bakanlığı'nın Baş Bilgi Yetkilisi'nin üretken yapay zekâ politikasına atıfta bulunduğunu söyledi.