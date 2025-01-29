ABD’de DeepSeek’e ilk yasak!

CNBC'nin edindiği bilgiye göre ABD Donanması, üyelerine Çin'in DeepSeek şirketinin yapay zekâ teknolojisini kullanmaktan kaçınmaları talimatını verdi.

Cuma günü "gemi arkadaşlarına" e-posta yoluyla gönderilen bir uyarıda Donanma, DeepSeek'in yapay zekasının "modelin kaynağı ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle "hiçbir kapasitede" kullanılmaması gerektiğini söyledi.

ABD Donanması'ndan bir sözcü e-postanın gerçekliğini doğruladı ve bunun Donanma Bakanlığı'nın Baş Bilgi Yetkilisi'nin üretken yapay zekâ politikasına atıfta bulunduğunu söyledi.