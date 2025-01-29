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ABD’de DeepSeek’e ilk yasak!

ABD Donanması 'güvenlik ve etik kaygılar' nedeniyle DeepSeek kullanımını yasakladı.

Haber Merkezi
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ABD’de DeepSeek’e ilk yasak!
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CNBC'nin edindiği bilgiye göre ABD Donanması, üyelerine Çin'in DeepSeek şirketinin yapay zekâ teknolojisini kullanmaktan kaçınmaları talimatını verdi.

Cuma günü "gemi arkadaşlarına" e-posta yoluyla gönderilen bir uyarıda Donanma, DeepSeek'in yapay zekasının "modelin kaynağı ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik ve etik kaygılar" nedeniyle "hiçbir kapasitede" kullanılmaması gerektiğini söyledi.

ABD Donanması'ndan bir sözcü e-postanın gerçekliğini doğruladı ve bunun Donanma Bakanlığı'nın Baş Bilgi Yetkilisi'nin üretken yapay zekâ politikasına atıfta bulunduğunu söyledi.

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