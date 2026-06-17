ABD’de yapay zekâ gerilimi: Anthropic krizi teknoloji yarışını kızıştırdı

New York Times’ın haberine göre, ABD yönetimi ile yapay zekâ şirketi Anthropic arasında gelişmiş yapay zekâ modellerinin kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık, teknoloji sektöründe yeni bir gerilim alanı oluşturdu. Taraflar arasındaki kriz, yapay zekâ teknolojilerinin kontrolü ve ulusal güvenlik eksenindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Güvenlik sınırlamaları devreye girdi

Anthropic, güvenlik gerekçeleriyle en gelişmiş yapay zekâ modeli olan Mythos’u kamuya açmazken, daha sınırlı güvenlik protokolleri içeren Fable modelini kullanıma sundu.

Süreçte Amazon’un bu güvenlik sınırlamalarının bir bölümünü aşan bir yöntem geliştirmesinin ardından ABD yönetimi, Fable modelinin yabancı kişiler tarafından kullanılmasını yasakladı.

Bunun üzerine şirket, ihracat kontrolleri nedeniyle modeli geçici olarak devre dışı bıraktı.

Yapay zekâda devlet kontrolü artıyor

ABD yönetimi, gelişmiş yapay zekâ modelleri üzerindeki ihracat kontrollerini ulusal güvenlik politikalarının bir parçası olarak kullanmaya devam ediyor.

Yapay zekâ şirketleri ile hükümetler arasında, bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kimler tarafından kullanılacağına ilişkin kontrol mücadelesinin giderek büyümesi bekleniyor.

Küresel teknoloji rekabeti derinleşiyor

ABD ile Çin arasında devam eden yapay zekâ rekabetinin küresel güç dengeleri üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Gelişmiş yapay zekâ modellerine erişimin sınırlandırılması, ülkelerin teknoloji bağımsızlığı ve ekonomik egemenliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirirken, yapay zekâ altyapısına artan bağımlılığın küresel rekabeti daha da sertleştirebileceği değerlendiriliyor.