ABD'den Meta'ya suçlama: Çocukları riske atıyor

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un, ebeveynlerin çocuklarının Messenger Kids uygulamasında kiminle iletişim kurduğu konusunda ne kadar kontrol sahibi olduklarına dair yanılttığını bildirdi.

FTC, şirkete dair birtakım değişiklik önerisinde bulundu.

Söz konusu değişiklikler arasında Facebook'un sanal gerçeklik işi de dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki kullanıcılardan toplanan verilerden para kazanmasının engellenmesi yer alıyor. Ayrıca, yüz tanıma teknolojisinin kullanımına ilişkin genişletilmiş sınırlamalar da bulunuyor.

Meta hisseleri söz konusu gelişmelerle birlikte önce yüzde 2'lik bir düşüş yaşadı ancak sonra toparlanarak yüzde 0,3'lük düşüş seviyesine kadar geri geldi.

Meta yaptığı açıklamada, FTC'nin söz konusu çıkışının "siyasi bir gösteri" olduğunu ve FTC'nin "Tiktok gibi Çinli şirketlere" karşı harekete geçmediğini bildirdi. Şirket açıklamasında, "Bu eylemle şiddetle mücadele edeceğiz ve galip gelmeyi umuyoruz." denildi.

Instagram'ın da sahibi olan Meta, gelirinin yüzde 98'inden fazlası için kullanıcılarının kişisel verilerine dayalı olarak hedeflenen dijital reklamlara güveniyor.