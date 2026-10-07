ABD'den yapay zekada Çin'e yanıt: Reflection AI yeni modeli Beam'i duyurdu

Nvidia tarafından desteklenen iki yıllık Amerikan yapay zeka girişimi Reflection AI, pazara sunduğu ilk açık ağırlıklı model "Beam" ile teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Kodlama, akıl yürütme ve otonom ajan görevleri için tasarlanan model, son dönemde açık kaynak ve açık ağırlıklı yapay zeka pazarını domine eden Çinli rakiplere doğrudan alternatif sunma amacı taşıyor. Şirket yetkilileri, Beam'in Çin merkezli Zhipu AI üretimi GLM-5.2 modeliyle son derece rekabetçi olduğunu ve Alibaba grubunun sunduğu çözümlere oldukça yaklaştığını belirtiyor.

Çin'in pazar üstünlüğüne karşı stratejik ABD hamlesi

Kullanıcıların kendi donanımları üzerinde çalıştırmasına ve özelleştirmesine imkan tanıyan açık ağırlıklı modeller, kapalı sistemlere kıyasla daha düşük işletme maliyeti sunduğu için küresel pazarda hızla yaygınlaşıyor. Son dönemde Çinli laboratuvarların bu alanda büyük bir üstünlük kurması Washington yönetimi ve Amerikan teknoloji devleri nezdinde dikkatle takip ediliyordu. Reflection AI'ın sunduğu bu yeni çözüm, ABD'nin açık yapay zeka ekosistemindeki nüfuzunu yeniden güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

25 milyar dolar değerleme ve dev sanayi desteği

Şirket, henüz ilk modelini resmi olarak yayımlamadan önce 25 milyar dolar değerlemeye ulaşarak büyük bir finansal başarıya imza attı. Kurulduğu 2024 yılından bu yana 4 milyar dolardan fazla sermaye toplayan girişimde, 800 milyon dolarlık yatırımı ve çip tedarik desteğiyle çip devi Nvidia başı çekiyor. Reflection AI aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı ile kurduğu ortaklıklar ve müttefik ülkelere yönelik model geliştirme anlaşmalarıyla da teknoloji yarışındaki stratejik konumunu pekiştiriyor.