ABD’den yapay zekalara ilişkin düzenleme

Biden yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) sistemlerinin ulusal güvenlik ve eğitim üzerindeki etkisine ilişkin sorunlarla birlikte potansiyel hesap verebilirlik önlemleri hakkında kamuoyunun da görüşlerini almak istediklerini aktardı.

Tarihin en hızlı büyüyen uygulaması olan ChatGPT, aylık 100 milyon aktif kullanıcı aşmış durumda. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına verilen sorgular saniyeler içerisinde üretken bir şekilde cevaplanıyor ve istek yerine getiriliyor.

Ancak bu denli güçlü bir uygulamanın kötüye kullanımı da ihtimaller arasında yer alıyor. Bu nedenle firmalar da dahil pek çok devlet ve kural belirleyici sistemlerin düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

ABD, bu konuya ilişkin incelemelerde bulunarak kamu önerilerini dikkate alıyor.

Beyaz Saray'a telekomünikasyon ve bilgi politikası konusunda tavsiyelerde bulunan Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (NTIA), yapay zeka sistemlerinin yasal, etkili, etik, güvenli ve diğer açılardan güvenilir olduğuna dair güvence sağlamak için uygulanabilecek önlemlerin olup olmadığını araştırıyor.