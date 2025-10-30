  1. Ekonomim
ABD'li bankalar teknoloji devlerinde hedefleri değiştirdi

Yatırım bankaları, Wall Street teknoloji devlerinin hedef fiyatlarını revize etti.

ABD’nin önde gelen yatırım bankaları, büyük teknoloji hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

Citigroup, Alphabet için hedef fiyatını 280 dolardan 343 dolara yükseltirken, Microsoft için 682 dolardan 690 dolara çıkardı. Aynı kurum, Meta Platforms için hedef fiyatını 915 dolardan 850 dolara indirdi.

Bank of America Global Research, Alphabet’in fiyat hedefini 280 dolardan 335 dolara, Barclays ise 250 dolardan 315 dolara yükseltti. JP Morgan, Alphabet hedefini 300 dolardan 340 dolara çıkarırken, Mizuho da 295 dolardan 325 dolara revize etti.

Öte yandan RBC Capital Markets, Meta için hedef fiyatını 840 dolardan 810 dolara, JP Morgan ise 875 dolardan 800 dolara düşürdü.

Morgan Stanley, Microsoft için hedef fiyatını 625 dolardan 650 dolara yükseltti.

