ABD’li dev kurumun yapay zeka araştırma analisti göreve başladı

Financial Times'ın haberine göre JPMorgan Chase, çalışanlarına OpenAI ChatGPT'si benzeri, kendi versiyonu olan bir araştırma analistinin işini yapabileceği söylenen üretken bir yapay zekâ (AI) ürünü sunmaya başladı.

Haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kredi kuruluşunun, varlık ve servet yönetimi bölümü çalışanlarının, yazma, fikir üretme ve belgeleri özetleme konusunda yardımcı olan LLM Suite adlı büyük bir dil modeline erişim sağladığı belirtildi.

JPMorgan'ın LLM Suite'i bu yılın başlarında tanıtılmaya başlandı ve şu anda yaklaşık 50.000 çalışanın buna erişimi olduğu belirtildi.

Rakibi ABD yatırım bankası Morgan Stanley, OpenAI ile ortaklık kurmuş ve geçen eylül ayında GenAI destekli bir sohbet robotunu kullanıma sunarak finansal danışmanlara Morgan Stanley'nin tüm entelektüel sermayesine hızlı erişim sağlamıştı.